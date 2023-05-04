В Сербии после стрельбы в школе могут ввести уголовное наказание с 12 лет

Президент Сербии после стрельбы в школе Белграда, которую устроил семиклассник, предложил понизить порог для привлечения к уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Подростку, который расстрелял из отцовского пистолета девять человек, еще нет 14 лет. Поэтому он не подлежит уголовной ответственности. В Сербии с 5 по 7 мая объявлен общенациональный траур. #trtнарусском #сербия #стрельба #стрельбавшколе #уголовнаяответственность #траур #президент #понижениепорога #подросток #пистолет #белград #shorts #trtrussian