ПОЛИТИКА
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Трагедия в Северной Македонии: пожар унес десятки жизней
По меньшей мере 51 человек погиб и почти 120 получили ранения в результате пожара в ночном клубе, сообщают македонские власти
Трагедия в Северной Македонии: пожар унес десятки жизней
/ Reuters
16 марта 2025 г.

В результате крупного пожара в ночном клубе в Северной Македонии погибли 51 человек, около 120 получили ранения, сообщил министр внутренних дел Панче Тошковски.

Пожар вспыхнул около 2:35 ночи в городе Кочани, расположенном в 100 километрах к востоку от столицы Скопье. По словам министра, причиной возгорания стали пиротехнические эффекты, использованные посетителями во время концерта местных артистов, из-за чего загорелись потолок и крыша здания.

Полиция задержала одного человека, однако подробности о его причастности пока не разглашаются. Ведется сбор улик, прокуратура выясняет все обстоятельства трагедии.

«На данный момент самое важное — установить все факты и понять, что произошло», — заявил Тошковски, выразив соболезнования семьям погибших, среди которых было много молодых людей.

Родственники жертв собрались у больниц и городских административных зданий Кочани, требуя от властей больше информации.

Во время пожара в клубе находилось около 1 500 человек, пришедших на выступление известного в Северной Македонии хип-хоп дуэта ADN.

После трагедии премьер-министр Северной Македонии Християн Мицкоски отменил поездку в Черногорию, где должен был принять участие во встрече Европейской народной партии.

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