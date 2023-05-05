В России уже несколько дней обсуждается интервью основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» Евгения Пригожину, которое он дал военкору Семену Пегову. Такой выбор, вероятно, был сделан потому, что Пегов не связан ни с одним государственным СМИ и в шутку тоже называет себя ЧВК – «частным военным корреспондентом». Однако стоит напомнить, что Пегов и его проект WarGonzo запомнился пропагандистским освещением Второй Карабахской войны: тогда он открыто выступал на стороне армянских сепаратистов и практически до самого взятия Шуши утверждал, что «перелом» в их пользу еще возможен.

То, что рассказал Пегову лидер наемников, действительно вряд ли опубликовало бы любое из официальных российских СМИ. Из полутора часов разговора можно выделить два главных тезиса: все российские силы, воюющие в Украине, испытывают серьезную нехватку боеприпасов, а ЧВК «Вагнера», играющая главную роль в продолжающейся еще с лета прошлого года битве за Бахмут, может в скором времени перестать существовать из-за потерь личного состава. 5 мая пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала обращение, из которого следует, что ЧВК «Вагнера» покинет позиции в Бахмуте с 10 мая и передаст позиции Минобороны РФ из-за «искусственного снарядного голода». В Кремле этот шаг Евгения Пригожина оставили без комментариев.

По сути, Пригожин, который считается одним из главных действующих лиц российско-украинской войны, еще в том интервью озвучил тезисы, типичные для западных или российских оппозиционных изданий. Например, он подтвердил, что каждая из ступеней военной иерархии стремится сообщить своему начальству более выгодные сведения, из-за чего в самых высоких кабинетах могут иметь искаженное представление о происходящем.

«В ближайшее время будет контрнаступление. Никто не чешется, — посетовал Пригожин. — По нашей статистике, когда хватает боеприпасов — гибнет икс людей, когда не хватает боеприпасов, икс надо умножить на 5. И осталось немного до того момента, когда смогу написать большое заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой разобраться и привлечь к ответственности тех, кто виноват в гибели тысяч русских парней». Он несколько раз подчеркнул, что, если не предпринять срочные меры, личный состав его подразделения «скоро закончится», обвиняя в этом «бюрократов», якобы, безразличных к ходу боевых действий.

Далее он зачитал письмо, которое якобы подготовил для отправки министру обороны Сергею Шойгу, с жалобами на «снарядный голод». Оно заканчивается словами: «В случае отказа от этой выдачи (боеприпасов) считаю необходимым довести до верховного главнокомандующего информацию о существующей проблеме для принятия решения и о целесообразности дальнейшего нахождения подразделения ЧВК «Вагнер» в населенном пункте Бахмут».

«Колокол уже гремит, этот колокол называется набат. Мы бьем в набат. Нам нужны боеприпасы и нам нужно прекратить обманывать население Российской Федерации о том, что у нас все в порядке», – сказал Пригожин и добавил, что на момент выхода интервью снарядов остается не на недели, а на считаные дни. При этом наступление вооруженных сил Украины, по его прогнозу, начнется не позднее 15 мая.

Примечательным было и еще одно замечание лидера наемников — о том, что расширение влияния в дальнем зарубежье его привлекает намного больше, чем война с Украиной. «ЧВК «Вагнер» приехала из Африки при полном боевом комплекте, когда стало тяжело родине. Пока родине тяжело — мы здесь. Если у родины все в порядке — отпустите нас на вольные хлеба. Там так красиво, так интересно!».

Бросив открытый вызов Фрунзенской набережной, Пригожин рассказал о сообщении для снайпера, которое висит на окне его кабинета в Санкт-Петербурге. «Там мишень и внизу написано — 326 метров, это до ближайшего здания через реку Нева. И внизу приписка: «На забудьте поправку на воду». Потому что пуля (пролетая над водной поверхностью) немножко подсасывается», — сказал лидер «Вагнера», заверив, что даже не иронизирует.

Однако, по мнению российского военного эксперта Дмитрия Кузнеца, то, что рассказал Евгений Пригожин, верно лишь отчасти. «Нужно вспомнить, что из себя представляла ЧВК до начала найма заключенных, — сказал эксперт TRT на русском. — Это была относительно небольшая, но эффективная группа размером с бригаду, то есть 5-6 тыс. человек, которая сыграла важную роль в битве за Северодонецк и Лисичанск, но не была там единственной силой. Потом она начала набирать заключенных и ее численность выросла чуть ли не на порядок. То есть она была эффективной в малом составе, но потом осталась эффективной в составе большом — и со значительно более масштабными задачами».

Битва за Бахмут, по мнению эксперта, стала для Пригожина настоящим звездным часом, причем, скорее, благодаря решению Киева, а не Москвы. «После ухода ВС РФ из Изюма (город в Харьковской области) захват Бахмута не дает никаких важных преимуществ. Однако Пригожину повезло — Киев решил удерживать Бахмут, а ЧВК «Вагнера» стала главной российской силой в войне на несколько месяцев. Против ЧВК уже несколько месяцев действует группировка ВСУ, сравнимая с нею по численности. И это значительная часть украинской армии», — сказал Дмитрий Кузнец, отметив, что исход бахмутского противостояния, что бы ни говорил Пригожин, предопределен: «имеющимися силами ЧВК его дожмет, если не будет большого контрнаступления ВСУ в этом районе».

Правда, после этого, с учетом наложенного запрета на вербовку заключенных, набрать подкрепление ЧВК «Вагнера» будет практически негде. Компания вновь сделала ставку на добровольцев — билборды с призывами «вступать в оркестр» встречаются во многих городах России, как и буклеты, которые раскладывают по почтовым ящикам. Однако такая тактика не приносит желаемого результата.

«Прогноз Пригожина о том, что ЧВК придется «переформатировать», можно считать искренним, — считает Дмитрий Кузнец. — Это значит, что группировка вернется к состоянию лета прошлого года, когда она насчитывала всего одну бригаду. Вероятно, истоки его противостояния с Минобороны РФ касаются именно конкуренции при найме рекрутов. Но говорить об этом вслух он не может, поэтому все время сообщает о дефиците боеприпасов — возможно, преувеличивая проблему».

В свою очередь российский политолог Константин Калачев дал оценку словам Пригожина с другой точки зрения. «Похоже, что он готовится к поиску виноватых, — сказал эксперт в беседе с TRT на русском. —– То есть дает понять, что сам сделал все, что возможно. Теперь пришло время рубить правду-матку: ЧВК оказалась боеспособней армии. Видимо, Пригожин считает, что впереди будет серьезный разбор полетов, и это дает ему шанс капитализировать участие в конфликте, вписавшись в политическую систему. Ведь Пригожину всего 61 год — для политика это период расцвета. Да, он серьезно рискует, но ведет себя уверенно. Если контрнаступление ВСУ отразят — будет успех. Если нет — он скажет, что предупреждал о силе противника. Но из любого результата он сможет сделать для себя трамплин в политику».