ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Испанские фермеры выливают молоко в знак протеста против низких цен
Испанские фермеры выливают молоко в знак протеста, в связи с тем что крупнейшая в мире молочная компания Lactalis снизила закупочные цены на продукт на 9 центов за литр. Более 150 ферм присоединились к акции и будут продолжать сливать молоко до тех пор, пока не будут установлены справедливые цены. #trtнарусском #фермеры #протест #молоко #испания #снижениецен #цены #трт #новости #shorts
trtrussian / Others
5 мая 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us