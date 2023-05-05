Испанские фермеры выливают молоко в знак протеста против низких цен

Испанские фермеры выливают молоко в знак протеста, в связи с тем что крупнейшая в мире молочная компания Lactalis снизила закупочные цены на продукт на 9 центов за литр. Более 150 ферм присоединились к акции и будут продолжать сливать молоко до тех пор, пока не будут установлены справедливые цены. #trtнарусском #фермеры #протест #молоко #испания #снижениецен #цены #трт #новости #shorts