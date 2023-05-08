ПОЛИТИКА
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В Бурсе бурых медведей откармливают после зимней спячки
В Бурсе в центре спасения и реабилитации диких животных сейчас под наблюдением более 70 медведей со всей страны. Их конфисковали у браконьеров и людей, которые незаконно эксплуатировали животных на улицах, развлекая публику. После необходимой реабилитации большая часть бурых медведей вернется в естественную среду обитания. #trtнарусском #бурса #медведи #спасениедикихживотных #реабилитацияживотных #бурыемедведи #shorts #медведь #трт #trtrussian
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8 мая 2023 г.
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