В Бурсе бурых медведей откармливают после зимней спячки

В Бурсе в центре спасения и реабилитации диких животных сейчас под наблюдением более 70 медведей со всей страны. Их конфисковали у браконьеров и людей, которые незаконно эксплуатировали животных на улицах, развлекая публику. После необходимой реабилитации большая часть бурых медведей вернется в естественную среду обитания. #trtнарусском #бурса #медведи #спасениедикихживотных #реабилитацияживотных #бурыемедведи #shorts #медведь #трт #trtrussian