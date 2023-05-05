Делегации России и Украины чуть не подрались на заседании ПАЧЭС в Турции

Между делегатами из России и Украины произошла перепалка на заседании ПАЧЭС в Анкаре. Во время выступления заместителя главы российской делегации Ольги Тимофеевой украинские депутаты развернули флаг, но российская сторона попыталась забрать его. После чего председатель парламента Турции Мустафа Шентоп вмешался и призвал участников заседания к спокойствию. #trtнарусском #турция #россия #украина #ПАЧЭС #потасовка #драка #shorts #делегация #анкара #трт #новости