ПОЛИТИКА
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Делегации России и Украины чуть не подрались на заседании ПАЧЭС в Турции
Между делегатами из России и Украины произошла перепалка на заседании ПАЧЭС в Анкаре. Во время выступления заместителя главы российской делегации Ольги Тимофеевой украинские депутаты развернули флаг, но российская сторона попыталась забрать его. После чего председатель парламента Турции Мустафа Шентоп вмешался и призвал участников заседания к спокойствию. #trtнарусском #турция #россия #украина #ПАЧЭС #потасовка #драка #shorts #делегация #анкара #трт #новости
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5 мая 2023 г.
Истории
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