В Стамбуле археологи обнаружили церковь VI века

Археологи обнаружили в Стамбуле руины византийской церкви Святого Полиевкта, построенной около 1500 лет назад. Храм был самым большим и роскошным в Константинополе до возведения собора Святой Софии (мечети Айя-Софья). Церковь просуществовала до XI века, после чего долгое время оставалась заброшенной. Со временем часть постройки разобрали для строительства жилых домов. #trtнарусском #стамбул #археология #византийскаяцерковь #СвятойПолиевкт #турция #трт #новости #shorts