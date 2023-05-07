ПОЛИТИКА
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В Стамбуле археологи обнаружили церковь VI века
Археологи обнаружили в Стамбуле руины византийской церкви Святого Полиевкта, построенной около 1500 лет назад. Храм был самым большим и роскошным в Константинополе до возведения собора Святой Софии (мечети Айя-Софья). Церковь просуществовала до XI века, после чего долгое время оставалась заброшенной. Со временем часть постройки разобрали для строительства жилых домов. #trtнарусском #стамбул #археология #византийскаяцерковь #СвятойПолиевкт #турция #трт #новости #shorts
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7 мая 2023 г.
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