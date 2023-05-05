Больше миллиона турецких граждан за рубежом приняли участие в выборах

Больше 1,1 млн турецких граждан, проживающих за рубежом, уже проголосовали на президентских и парламентских выборах. Об этом сообщила Высшая избирательная комиссия Турции (YSK). Голосование в зарубежных представительствах страны продлится до 9 мая. В самой Турции выборы пройдут в воскресенье, 14 мая. #trtнарусском #турция #выборы #трт #новости #turkiyequakes #выборывтурции #shorts