ПОЛИТИКА
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Новый контейнерный городок для пострадавших от землетрясения
Более 1 300 семей, потерявших жилье в результате землетрясений 6 февраля, поселят в новом модульном городке в Адыямане. Строительство курирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD). Также планируется открыть детские сады, школы и административные здания. По данным AFAD, Турция предоставила временные убежища почти 1,6 млн человек из пострадавших районов #trtнарусском #землетрясение #пострадавшие #турция #строительство #модульныйгородок #контейнеры #дома #трт #новости #turkiyequakes #shorts
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5 мая 2023 г.
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