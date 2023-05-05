Новый контейнерный городок для пострадавших от землетрясения

Более 1 300 семей, потерявших жилье в результате землетрясений 6 февраля, поселят в новом модульном городке в Адыямане. Строительство курирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD). Также планируется открыть детские сады, школы и административные здания. По данным AFAD, Турция предоставила временные убежища почти 1,6 млн человек из пострадавших районов #trtнарусском #землетрясение #пострадавшие #турция #строительство #модульныйгородок #контейнеры #дома #трт #новости #turkiyequakes #shorts