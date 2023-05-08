В последнее время Турция подверглась нескольким кампаниям дезинформации: фальшивые социальные сети создавали хэштеги для распространения паники во время землетрясений 6 февраля, а фейковые новости нарушили усилия по оказанию помощи и спасению во время лесных пожаров 2021 года.

Поскольку до важного голосования 14 мая осталось всего несколько дней, турецкие чиновники и избиратели обеспокоены тем, что манипуляции в социальных сетях могут повлиять на выборы.

Уже появились признаки того, что эти опасения не беспочвенны.

Недавняя кампания фальшивых новостей о здоровье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызвала путаницу, которая улеглась только после официального заявления Управления по коммуникациям администрации президента для внесения ясности.

Более того, местные новостные издания сообщили об обнаружении шести «сетей троллей», состоящих из 121 фальшивого профиля, работающих по заказу турецкой оппозиционной партии CHP.

Эти «армии троллей» были обвинены не только в распространении дезинформации, но и в разжигании ненависти к этническим группам, в то же время манипулируя восприятием честности избирательного процесса.

Аккаунты этих сетей в социальных сетях постоянно делали репосты, получая больше активности и охватывая большую аудиторию.

Аккаунты в этих сетях периодически меняют свои имена пользователей и концепции контента, чтобы убедиться, что они не ограничиваются одним типом аудитории и распространяются по всей выбранной соцсети. Таким образом, сети охватывают различные демографические структуры.

Аккаунты троллей, рекламирующие различные компании, также часто сотрудничают с нелегальными сайтами ставок. Поскольку не за горами выборы, манипуляции в социальных сетях представляют собой законную угрозу и заслуживают пристального внимания.

Рост соцмедиа

Увеличение популярности социальных медиа привел к появлению новых возможностей и возникновению новых проблем в сфере коммуникаций, особенно в распространении новостей.

Это также привело к иностранному вмешательству с целью повлиять на внутреннее мнение.

Яркие примеры влияния на выборы можно найти в США, Кении и в ходе голосования на референдуме по Brexit. Это ставит под вопрос роль «больших технологий».

Обнародование «Файлов Twitter» показывает, как крупные технологические игроки могут влиять на избирательный процесс путем подавления и цензуры сообщений, запрета пользователей и предвзятой модерации контента.

Армии троллей, состоящие из поддельных профилей в социальных сетях, могут быстро запускать кампании по дезинформации и преследовать целевых пользователей социальных сетей.

Компания Cambridge Analytica, занимающаяся анализом данных, была обвинена в сборе данных из профилей миллионов американских избирателей в Facebook и создании программ для влияния на их выбор во время выборов в США в 2016 году. Это признал даже глава Meta Марк Цукерберг.

«За последние пару лет также стало ясно, что мы не сделали достаточно, чтобы предотвратить использование этих инструментов и для нанесения вреда, - отмечал он. - Это касается фальшивых новостей, иностранного вмешательства в выборы и использования разработчиками неправомерной информации людей