Карл III официально стал королем

В Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Карла III. В свои 74 года он стал старейшим королем, на голову которого возложили 360-летнюю корону святого Эдуарда. Это первая коронация британского монарха за последние 70 лет. В ней приняли участие около 2 тыс. гостей. После торжественной церемонии Карл III и его супруга Камилла отправились на 9-метровой карете в Букингемский дворец. В процессии приняли участие военные из всех стран Содружества наций. #trtнарусском #КарлIII #CharlesIII #Coronation #коронация #король #британскиймонарх #Вестминстерскоеаббатство #торжество #история #прошлоевозрождение #королевскаясемья #Великобритания #trtrussian