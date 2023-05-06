6 мая 2023 г.
ПОЛИТИКА
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2023 год становится началом Турецкого столетия
Первые 100 лет Турецкая Республика следовала концепции Ататюрка о «прогрессе, позитивном знании», чтобы утвердиться. Продолжая наследие, 2023 год становится началом Турецкого столетия с важными выборами на фоне всемирного признания достижений страны в различных областях. #Турция #Ататюрк #100
Первые 100 лет Турецкая Республика следовала концепции Ататюрка о «прогрессе, позитивном знании», чтобы утвердиться. Продолжая наследие, 2023 год становится началом Турецкого столетия с важными выборами на фоне всемирного признания достижений страны в различных областях. / Others
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