ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
2023 год становится началом Турецкого столетия
Первые 100 лет Турецкая Республика следовала концепции Ататюрка о «прогрессе, позитивном знании», чтобы утвердиться. Продолжая наследие, 2023 год становится началом Турецкого столетия с важными выборами на фоне всемирного признания достижений страны в различных областях. #Турция #Ататюрк #100
Первые 100 лет Турецкая Республика следовала концепции Ататюрка о «прогрессе, позитивном знании», чтобы утвердиться. Продолжая наследие, 2023 год становится началом Турецкого столетия с важными выборами на фоне всемирного признания достижений страны в различных областях. / Others
6 мая 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us