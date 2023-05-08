Украина обучила 10 тыс. операторов беспилотников в рамках проекта «‎армия дронов». Об этом сообщил министр цифровой трансформации, вице-премьер Украины Михаил Федоров.

«‎Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 10 тыс. пилотов научили за это время. То есть «‎‎Армия дронов» — это комплексное развитие сферы БПЛА как с точки зрения производства, так и с точки зрения их применения»‎, — уточнил политик.

Цель проекта «‎‎Армия дронов» — подготовить 60 ударных рот беспилотников и трансформировать доктрину применения БПЛА, добавил министр. Он отметил: за год инициативы по сбору средств на покупку дронов ‎‎United 24 эта фандрайзинговая платформа собрала $325 млн. Пожертвования Украине выделили граждане 110 стран мира, подчеркнул Федоров.

Ранее СМИ сообщили, что Украина подготовила к бою три ударные роты беспилотников украинского производства. Дроны укомплектованы пикапами и терминалами для спутникового интернета Starlink.

Как ранее писал TRT на русском, в ночь с 2 на 3 мая, по данным пресс-секретаря РФ Дмитрия Песков, украинские дроны попытались нанести удары по кремлевской резиденции Путина, однако в результате действий военных и спецслужб аппараты были выведены из строя. Пострадавших и материального ущерба от упавших в Кремле осколков нет.

Песков расценил эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне отмечаемого праздника 9 мая.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, в свою очередь, заявил, что у него «нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль». По его словам, «все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих».

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 3 мая запускать беспилотники в российской столице. Он не уточнил, как долго будет действовать запрет.