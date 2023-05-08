Разделенные стеной на границе США и Мексики семьи смогли обняться на 6 минут

Сто пятьдесят семей, которые живут по обе стороны американо-мексиканской границы, смогли обняться всего на шесть минут в рамках акции «Объятия, а не стены». Мероприятие позволяет семьям, разделенным годами, ненадолго встретиться с родственниками, которые мигрировали в Соединенные Штаты. #trtнарусском #сша #мексика #семьи #объятия #объятиясша #мексикасша #трт #новости