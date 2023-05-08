ПОЛИТИКА
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Сторонники РПК напали на турецких наблюдателей за выборами в Нидерландах
Инцидент произошел в Амстердаме, на избирательном участке для всеобщих турецких выборов. Нападавшие выкрикивали лозунги в пользу РПК и ее осужденного главаря
Сторонники РПК напали на турецких наблюдателей за выборами в Нидерландах
Фото: АА / Others
8 мая 2023 г.

Группа, в которую входили сторонники террористической организации РПК, напала на наблюдателей во время голосования на президентских и парламентских турецких выборах в Амстердаме.

Инцидент произошел 7 мая. Сторонники РПК напали на наблюдателей за избирательными урнами от Народного альянса незадолго до закрытия избирательного участка в конференц-центре RAI Amsterdam.

Дежурившие на месте полицейские вынуждены были вмешаться и применить дубинки против нападавших, которые выкрикивали лозунги в пользу РПК и ее осужденного главаря Абдуллы Оджалана.

Сотрудники охраны правопорядка обеспечивали безопасность на избирательном участке на время закрытия урн для голосования, подсчета голосов и конвертов, помещения их в мешки и опечатывания.

Избирательные участки за рубежом закрываются

Всеобщие президентские и парламентские турецкие выборы состоятся 14 мая. Для проживающих за границей граждан Турции голосование стартовало 27 апреля. По данным Высшей избирательной комиссии, по состоянию на 7 мая более 1,6 млн граждан Турции, проживающих за границей, уже отдали свои голоса.

К 8 мая избирательные участки в турецких дипломатических представительствах во многих европейских странах, а также в США и Канаде уже закрылись. В Австрии, Дании, Франции, Германии и Люксембурге участки закроются во вторник, 9 мая.

Голосование для проживающих за рубежом турок завершилось в Албании, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Косово, Литве, Мальте, Молдове, Черногории, Северной Македонии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Испании, Швеции и Швейцарии, а также в Великобритании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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