На Урале и в Сибири полыхают лесные пожары

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в ряде районов Свердловской, Курганской и Тюменской областей России. Там горят десятки тысяч гектаров. Ситуацию осложняет сильный ветер и аномальная жара до +28 градусов. Многие населенные пункты заволокло дымом от пожаров. Огонь пытаются ликвидировать с помощью вертолетов МЧС и Минобороны РФ, самолетов Ил-76 и Бе-200. #trtнарусском #сибирь #пожары #урал #лесныепожары #чс #россия #shorts #трт #новости