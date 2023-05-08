ПОЛИТИКА
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На Урале и в Сибири полыхают лесные пожары
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в ряде районов Свердловской, Курганской и Тюменской областей России. Там горят десятки тысяч гектаров. Ситуацию осложняет сильный ветер и аномальная жара до +28 градусов. Многие населенные пункты заволокло дымом от пожаров. Огонь пытаются ликвидировать с помощью вертолетов МЧС и Минобороны РФ, самолетов Ил-76 и Бе-200. #trtнарусском #сибирь #пожары #урал #лесныепожары #чс #россия #shorts #трт #новости
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8 мая 2023 г.
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