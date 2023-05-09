ПОЛИТИКА
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Десятилетняя девочка из Газы зовет погибшего при авиаударе отца
Десятилетняя девочка из Газы Диала Джамал Хусван зовет своего отца, еще не зная, что он погиб вместе с ее матерью и братом в результате израильского авиаудара. По меньше мере 12 человек убиты и десятки ранены в результате атаки армии Израиля по сектору Газа в ночь на 9 мая. Об этом сообщают палестинские СМИ. #trtнарусском #палестина #газа #израиль #война #дети #семья #потери #трагедия #помощь #мир #trtrussian #shorts #секторгаза #новини #трт #новости
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9 мая 2023 г.
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