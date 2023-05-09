В Стамбуле после двухлетней реставрации откроют Девичью башню

11 мая после двухлетней реставрации вновь откроется для посещения один из символов Стамбула — Девичья башня. Первые упоминания о крепости появились еще в 410 году до н.э. Но историки до сих пор спорят о ее истинном возрасте.Известно, что XIX веке при султане Махмуде II башня получила свой нынешний облик. В мае 2021 из-за разрушений, вызванных воздействием волн и морской соли, началась реставрация памятника архитектуры. #trtнарусском #турция #стамбул #девичьябашня #ускюдар #памятник #крепостьвморе #архитектура #история #реставрация #туризм #trtrussian #shorts