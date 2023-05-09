Президентские и парламентские выборы 2023 года в Турции войдут в историю как рубежный момент в политическом участии женщин в демократическом процессе, учитывая, что самым молодым кандидатом в парламент из когда-либо зарегистрированных в стране стала женщина.

Нисе Алптекин всего 18 лет, она кандидат в парламент от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и представляет Измир. Алптекин символизирует значительный рост участия женщин и молодежи в политических процессах на выборах.

С учетом того, что все больше кандидатов, подобных Алптекин, принимают участие в выборах, политический ландшафт Турции готовится претерпеть изменения с увеличением женского представительства.

TRT рассказывает, как женщины участвуют в турецкой политике.

Женщины в парламенте

Женщины всегда играли важную роль в политике Турции.

На последних выборах женщины-депутаты получили 18% мандатов в 600-местном парламенте Турции. Это число, вероятно, возрастет по мере увеличения числа женщин-кандидатов в борьбе.

Список кандидатов AK Parti включает 113 женщин (всего же партия выдвигает 600 кандидатов). Женщины занимают первые места в провинциях Агри, Дюздже, Эдирне и Османие.

С тех пор как AK Parti вышла на политическую арену Турции под предводительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, на правительственные должности было назначено несколько женщин, включая министра Нимет Бас, сохраняющую пост уже более 6 лет.

После изменения законодательства в 2013 году правящая Партия справедливости и развития разрешила женщинам в хиджабах становиться депутатами парламента и работать в государственных учреждениях.

Партия националистического движения (MHP) выдвинула на выборы 14 мая 90 женщин-кандидатов (общее число кандидатов от партии 600). Женщины вошли в тройки лидеров в 18 провинциях.

Из 600 кандидатов от Народно-республиканской партии (CHP) 147 — женщины. Семь женщин-кандидатов занимают первые места в списке партии. Тем временем кандидаты от партий Saadet, Demokrat, DEVA и Gelecek баллотируются в основном списке оппозиционной CHP во всех провинциях как члены Национального альянса.

Партия IYI выдвинула для участия в выборах 152 женщин (из общего списка в 600 кандидатов). Связанная с террористической группой РПК партия HDP — 193 женщин при общем количестве 490 кандидатов. HDP участвует в выборах под эгидой партии Yesil Sol.

Молодые участники выдвигают свои кандидатуры

По данным Турецкого статистического института, по состоянию на 2021 год молодежь в возрасте от 15 до 24 лет составляет около 16% от общей численности населения Турции. Молодежь также активно участвует в политике, многие выдвигаются в качестве кандидатов от различных партий. Средний возраст участников предстоящих выборов также моложе, чем на предыдущих выборах, учитывая растущее участие молодежи в голосовании.

По данным Верховного избирательного совета Турции, заметно увеличилось количество молодых кандидатов, участвующих в турецких выборах. Например, на парламентском голосовании 2018 года 24,5% кандидатов были моложе 40 лет. Кроме того, на тех же выборах выдвигались 143 кандидата моложе 30 лет.

На предстоящих выборах 2023 года свои кандидатуры выдвинуло значительное количество молодых политиков.

На местных выборах 2019 года по всей стране баллотировалось более 2300 молодых кандидатов.

Более того, политические партии в Турции также признали важность участия молодежи и предпринимают шаги для более эффективного взаимодействия с ними. Например, многие политические партии используют социальные медиа-платформы для общения с молодыми избирателями и распространения своей повестки.

История женского политического участия

Политическое участие женщин в Турции восходит к началу XX века, когда турецкие женщины активно участвовали в борьбе за независимость.

В 1934 году турецкие женщины получили право голосовать и выдвигать свои кандидатуры на парламентских выборах и уже в следующем году 18 женщин получили депутатские мандаты.

Однако до последних лет участие женщин в политической жизни было ограниченным.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган предпринял шаги по расширению участия женщин в политической жизни. Одним из его заметных достижений является принятие в 2013 году решения, согласно которому Партия справедливости и развития должна выдвигать не менее 30% женщин-кандидатов на парламентских выборах. В результате все другие политические партии также выдвинули больше женщин-кандидатов.

Этот закон стал значительным шагом вперед для политического представительства женщин в Турции. Благодаря этому закону женщины пришли на ключевые государственные должности, включая позиции министров, губернаторов и послов.