Из-за аномальной жары в Испании высохли водохранилища

В Испании нынешняя весна стала одной из самых засушливых за всю историю наблюдений. Отсутствие осадков и нехарактерная для этого времени года жара высушила многие водоемы по всей стране. Некоторые из них, как, например, водохранилище Риальб, питающее провинцию Лерида, превратилось в пустыню. #trtнарусском #испания #аномальнаяжара #засуха #водохранилища #осадки #пустыня #климат #природа #trtrussian