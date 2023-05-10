ПОЛИТИКА
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Из-за аномальной жары в Испании высохли водохранилища
В Испании нынешняя весна стала одной из самых засушливых за всю историю наблюдений. Отсутствие осадков и нехарактерная для этого времени года жара высушила многие водоемы по всей стране. Некоторые из них, как, например, водохранилище Риальб, питающее провинцию Лерида, превратилось в пустыню. #trtнарусском #испания #аномальнаяжара #засуха #водохранилища #осадки #пустыня #климат #природа #trtrussian
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10 мая 2023 г.
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