В Пакистане вспыхнули массовые протесты после ареста бывшего премьер-министра

1 человек погиб и по меньшей мере 16 получили ранения в результате столкновений с полицией в Пакистане. Массовые протесты в крупных городах вспыхнули после ареста бывшего премьер-министра страны.Имрана Хана арестовали 9 мая по обвинению в коррупции, когда он занимал пост главы правительства. #Пакистан #Исламабад #Лахор #митинг #Хан #протесты #арест #премьерминистр #коррупция #новости #полиция #крупныегорода #trtнарусском #trtrussian