ПОЛИТИКА
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В Пакистане вспыхнули массовые протесты после ареста бывшего премьер-министра
1 человек погиб и по меньшей мере 16 получили ранения в результате столкновений с полицией в Пакистане. Массовые протесты в крупных городах вспыхнули после ареста бывшего премьер-министра страны.Имрана Хана арестовали 9 мая по обвинению в коррупции, когда он занимал пост главы правительства. #Пакистан #Исламабад #Лахор #митинг #Хан #протесты #арест #премьерминистр #коррупция #новости #полиция #крупныегорода #trtнарусском #trtrussian
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10 мая 2023 г.
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