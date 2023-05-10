Расположенной на пересечении Ближнего Востока и Европы Турции пришлось пройти через неспокойные воды изменчивого и быстро меняющегося глобального порядка — от смены международных альянсов до гуманитарных катастроф, вызванных гражданскими войнами, трансграничным терроризмом и миграцией.

Анкара умело маневрировала с прагматичной внешней политикой, которая укрепила положение Турции в мировом порядке за последние два десятилетия.

Когда в 2002 году AK Parti, партия Реджепа Тайипа Эрдогана, победила на выборах, турецкая политика переживали разрушительный экономический кризис.

На протяжении многих лет экономические реформы, сосредоточенные на привлечении иностранных инвестиций, приватизации и содействии созданию рабочих мест в таких секторах, как строительство, позволили Турции сэкономить ресурсы для достижения внешнеполитических целей.

Но уравновешивание отношений в соседних районах, израненных войнами и борьбой, принесло новый набор проблем, а также возможностей.

Один из самых смелых и успешных дипломатических прорывов Анкары был в Африке.

Отношения, основанные на взаимном уважении

«Поворотный момент в отношениях Турции с Африкой наступил в 2008 году, когда Турция была принята в качестве стратегического партнера Африканского союза. Немногие страны получили этот статус», — пояснила TRT World Элем Эйрис-Тепеджиклиоглу, профессор африканистики в Университете ASBU в Анкаре.

Несколькими годами ранее, в 2005 году, президент Реджеп Тайип Эрдоган, тогда еще премьер-министр, стал первым турецким лидером, посетившим страны Африки к югу от Сахары — он посетил Эфиопию и Южную Африку.

«Я думаю, что часто упускается из виду тот факт, что Турция и африканские страны имеют общий взгляд на международные проблемы. Позиция Турции о многополярном и более справедливом мире находит аудиторию в Африке, потому что они также давно требовали большего влияния в вопросах международных институтов управления», — уточнила Эйрис-Тепеджиклиоглу.

Турция поддерживает африканский континент, на котором проживает более 1 млрд человек, в его требовании об обновлении состава постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН.

И Турция, и Африка также выступают за разнообразие, когда речь идет о представительстве стран в международных организациях, таких как Всемирный банк, ООН и Всемирная торговая организация.

Турция стала непостоянным членом СБ ООН в 2008 году благодаря активной поддержке со стороны африканских стран.

После знаменательного визита Эрдогана в 2005 году в страны Африки к югу от Сахары Анкара стала резко увеличивать количество своих посольств на континенте (с 12 в 2002-м до 44 в 2019-м).

Влияние Турции в равной степени заметно и в других сферах внешней политики.

Обретение надежды во времена отчаяния

С тех пор, как в феврале 2022 года начался конфликт России и Украины, мировые лидеры пребывают в напряжении. Последствия войны для мировой экономики и опасения, что она может перерасти в более широкий конфликт, усилили беспокойство.

В течение продолжающегося уже больше года конфликта Украина и Россия смогли договориться о чем-либо только один раз. Этим соглашением стала Черноморская зерновая инициатива или зерновая сделка, предложенная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и ООН.

Сделка позволила Украине отгрузить миллионы тонн зерна, заблокированного в ее портах из-за введенной РФ морской блокады. Возобновление отгрузок снизило давление на продовольственные цены — ранее их рост спровоцировал инфляцию во всем мире.

Эрдоган неоднократно предлагал выступить в роли посредника между Россией и Украиной для прекращения боевых действий. В отличие от других членов Организации Североатлантического договора (НАТО), Турция воздерживается от слепого введения экономических санкций против России, одного из своих важных торговых партнеров.

В то же время Анкара твердо поддерживает Украину, отказываясь признать аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Турция также оперативно отзывалась на призывы о помощи от своих союзников, когда в этом была необходимость.

На Южном Кавказе, когда в 2020 году вспыхнули пограничные столкновения между Арменией и Азербайджаном, Турция отправила свои беспилотники для обороны Баку.

Дроны турецкого производства помогли Азербайджану вытеснить армянские силы из карабахского региона, который оказался в центре военной эскалации.

Беспилотники Bayraktar, произведенные турецкой компанией Baykar и проданные в 28 стран, сыграли важную роль в продвижении оборонной промышленности Турции на мировой карте.

В то же время президент Реджеп Тайип Эрдоган не позволил региональным конфликтам помешать более широкой цели Анкары — установлению мира и стабильности. Это стало очевидным, когда в прошлом году Турция и Армения начали нормализовать отношения, запустив прямые авиарейсы и открыв сухопутные границы для поездок граждан других стран.

Объединяя братьев

Под руководством Эрдогана Турция активна в Организации тюркских государств (ОТГ), в которую также входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, а также Венгрия, выступающая в качестве государства-наблюдателя.

Межправительственный орган призван способствовать более глубокому сотрудничеству между странами, говорящими на одном языке и разделяющими общую экономическую повестку дня. На фоне российско-украинского конфликта ОТГ стала играть еще большую роль, дружественные страны объединили свои интересы в области безопасности и экономики.

В конце прошлого года Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) была принята в ОТГ в качестве члена-наблюдателя, что можно назвать еще одним дипломатическим достижением Анкары. С 1970-х остров Кипр разделен на греческий Кипр и ТРСК, которую признала только Турция.

Защита границ

Продолжающаяся более десяти лет гражданская война в Сирии создала для Анкары новые вызовы в области безопасности. ОНС, ответвление террористической организации РПК, в течение многих лет наносили трансграничные удары по турецким войскам и гражданскому населению. РПК признана террористической группировкой в Турции, США и Европейском Союзе.

По мере того, как сирийский конфликт ослаблял контроль Дамаска над территорией страны, ОНС/РПК и другие террористические группировки, в том числе ДАЕШ, укрепляли свою власть. Это было неприемлемо для турецкого правительства.

С 2016 года Турция провела четыре военные операции на севере Сирии, в основном для того, чтобы дать отпор ОНС/РПК. Но для этого потребовался не только дипломатический такт, но и решительность, основанная на национальных интересах Турции.

ОНС/РПК переименовали себя в так называемые Сирийские демократические силы (SDF) и стали получать на постоянной основе военную и финансовую поддержку от США.

Несмотря на то, что Турция входит в возглавляемый США альянс безопасности НАТО, Вашингтон отвергал неоднократные просьбы Анкары о прекращении связей с ОНС/РПК.

И именно в этом вопросе президент Реджеп Тайип Эрдоган настоял на своем. Приверженность Анкары продвигать свою позицию полностью проявилась, когда она заблокировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Страны Северной Европы разрешили РПК и ее сторонникам организовывать митинги, на которых открыто демонстрируются флаги и литература террористической группировки.

Дипломатия Турции по противодействию угрозе со стороны ОНС/РПК сработала успешно, поскольку Финляндия предприняла шаги для решения проблем безопасности Анкары. В ответ на сотрудничество со стороны Хельсинки турецкий парламент в марте 2023 года проголосовал за то, чтобы ратифицировать заявку Финляндии по вступлению в НАТО.

Морской баланс

За последнее десятилетие около дюжины стран, включая Грецию и Израиль, боролись за поиски запасов нефти и газа в Средиземном море. Но на протяжении многих лет Турция сталкивалась с препятствиями на пути к выходу на эту арену морской разведки нефти.

Это было странно, поскольку Турция имеет самую длинную береговую линию из всех стран Средиземного моря. Турция, региональная экономическая держава, была исключена из морских соглашений, в том числе тех, которые Греция, Израиль и Южный Кипр использовали для разграничения морских газовых блоков между собой.

Точно так же Греция стремилась обеспечить соблюдение прав на исключительную экономическую зону (ИЭЗ) вокруг своих многочисленных крошечных островов в Эгейском море. ИЭЗ — это исключительная территория страны, простирающаяся на 200 морских миль от ее берега.

Таким образом, у Турции оставался лишь небольшой оффшорный участок и почти ничего в восточном Средиземноморье, что было неприемлемо для Анкары.

Чтобы защитить свои права, Турция в 2019 году подписала морское соглашение с поддерживаемым ООН правительством Ливии, базирующимся в Триполи. Соглашение создает правовую основу для разведки нефти и газа на шельфе, которую Турция и Ливия намерены осуществлять.