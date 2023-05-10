ПОЛИТИКА
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Кадры работы системы «Железный купол» в Израиле
Палестинские группы сопротивления выпустили из сектора Газа по территории Израиля несколько ракет. Сообщается, что все они были перехвачены системой ПРО «Железный купол». Так палестинцы ответили на очередную израильскую атаку. Во вторник, 9 мая, при ночном авиаударе по Газе погибли 17 человек, 8 из них дети и женщины. Еще 37 палестинца получили ранения. #trtнарусском #израиль #палестина #железныйкупол #ракеты #газа #трт #новости
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10 мая 2023 г.
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