В Пентагоне подтвердили, что Украина в начале мая действительно сбила российскую гиперзвуковую ракету «‎Кинжал»‎ с помощью американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Заявление опубликовано на официальном сайте Минобороны США.

«Я могу подтвердить, что они [ВСУ] сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Эта система — часть более широкого спектра средств противовоздушной обороны, которые США и международное сообщество предоставили Украине», — подчеркнул пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук ранее заявил, что в ночь на 4 мая в небе над Киевской областью впервые сбили российскую ракету «Кинжал».

«Поздравляю украинский народ с историческим событием. Да, мы сбили «уникальный» «Кинжал»», — написал Олещук. — Это произошло во время ночного штурма 4 мая в небе Киевской области». Олещук заявил, что «‎Кинжал»‎ был запущен самолетом МиГ-31К с территории России и был сбит одной ракетой Patriot.

Ранее информацию о том, что ВСУ сбили «‎Кинжал»‎, опубликовал на профильном портале Defense Express, получив от источников фото обломков ракеты. Однако изначально руководство воздушных сил Украины отрицало эти сообщения.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что украинские военные «‎не планировали сразу сообщать» о том, что сбит «Кинжал»: «Пусть думают, пусть ищут, куда девался их «Кинжал»». Такое решение было принято высшим руководством‎». По его словам, ВСУ решили подтвердить новость только после того, как она появилась в других источниках.

Patriot в Украине

Первые ЗРК Patriot были поставлены Украине 19 апреля, сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Их доставили из США, Германии и Нидерландов.

Николай Олещук 21 апреля сообщил, что Киев уже начал применение первых из переданных западными союзниками комплексов Patriot. 27 апреля он уточнил, что второй дивизион Patriot также заступил на боевое дежурство.

В конце марта представитель Пентагона Райдер сообщил, что Вашингтон может поставить Украине комплексы Patriot быстрее, чем предполагалось. Когда в январе Пентагон объявил, что украинцы начнут обучение работе с системами Patriot на американской военной базе в Форт-Силле, официальные лица предупреждали, что обучение может занять месяцы или год.

Однако в марте Райдер заявил, что 65 украинских военных прошли на американской территории обучение применению систем Patriot быстрее, чем того ожидали США. Российская сторона неоднократно предостерегала Запад от передачи подобных вооружений Киеву.

14 декабря 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что системы Patriot станут законной целью для вооруженных сил России в случае их поставки в Украину.

Первый сбитый

Это первый случай, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли сбить «Кинжал‎» — баллистическую ракету, способную развивать скорость до 10 Маха.

В начале марта The Washington Post сообщила, что применение РФ в Украине гиперзвуковых ракет «‎Кинжал‎» показало, что США и их союзники не обладают аналогичным оружием, которое тяжело перехватить современными системами ПРО.

По мнению авторов WP, применение «‎Кинжал»‎ в Украине «‎‎подчеркивает уязвимость Запада», при этом демонстрация ракеты в боевых условиях «‎‎усиливает давление на Вашингтон, поскольку гонка гиперзвуковых вооружений накаляется, и Вашингтону предстоит наверстать упущенное».

Бывший заместитель министра обороны США Майкл Гриффин в беседе с WP выразил мнение, что в Штатах собственный оборонительный потенциал против гиперзвуковых ракет появится не ранее середины 2020-х.

Украинские военные также признавали отсутствие средств для перехвата сверхзвукового оружия, а также отсутствие дальнобойных орудий. Пока самое дальнобойное оружие, переданное Киеву западными союзниками — американские реактивные системы залпового огня HIMARS со снарядами GMLRS. Их дальность составляет около 80 км.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед руководителями стран G7 заявил: Киеву важно получить зенитно-ракетные комплексы среднего и дальнего радиуса действия для создания «‎эшелонированной системы обороны».

Тогда же Зеленский попросил у руководства Франции и Италии предоставить ВСУ зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, которые в начале 2000-х разработал итальянско-французский консорциум Eurosam. Дальность поражения у SAMP-T — до 100 км. ЗРК может поражать одновременно 16 различных воздушных целей, преимущественно самолетов, беспилотников, ракет.

Однако лидеры Франции и Италии тогда не ответили на запросы украинского лидера. Французский президент Эммануэль Макрон тогда же в октябре заверил Зеленского, что Париж передаст Украине ЗРК. По данным СМИ, речь шла о системах Crotale малого радиуса действия — их дальность не превышает 10 км. О передачи Киеву дальнобойных средств поражения Макрон не упоминал. Также появились сообщения, что Украина получит старую американскую зенитно-ракетную систему HAWK. Она была выведена из эксплуатации в США еще в 1990-х, но до сих пор находится на вооружении многих стран.

Как ранее писал TRT на русском, Великобритания может поставить Украине дальнобойные ракеты дальностью до 300 км.

Газета The Washington Post сообщила, что 2 мая Минобороны Великобритании направило документ, где просит участников Международного фонда поддержки Украины (IFU) «выразить заинтересованность» в том, чтобы предоставить Украине возможности для нанесения ударов на расстоянии до 300 км.

WP уточняет: запрошенные в письме в IFU характеристики и возможности оружия соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow. Они могут быть установлены на самолеты советского образца, имеющиеся у ВВС Украины.

Что известно о «‎Кинжале»‎?

Минобороны РФ пока никак не комментировало информацию о том, что Украина сбила «‎Кинжал»‎.

«Кинжал» — один из шести видов оружия «следующего поколения», представленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году.

Баллистическая ракета воздушного базирования может развивать скорость до 10 Маха (12350 км в час) и способна нести ядерные или обычные боеголовки.

Сочетание гиперзвуковой скорости и тяжелой боеголовки позволяет «Кинжалу» уничтожать сильно укрепленные цели, такие как подземные бункеры или горные туннели. «Кинжал» установлен на специально оборудованные для этого перехватчики МиГ-31К. Ракета обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

Ряд экспертов полагают, что система «Кинжал» — это, по сути, ракета ОТРК «Искандер», подвешенная к высоскоростному МиГ-31. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе конфликта в Украине, пишет российское государственное агентство ТАСС.

В августе 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что вооруженные силы РФ применяли «Кинжал» во время «спецоперации» (так российские власти называют войну в Украине) трижды, и все три раза ракета показывала блестящие характеристики. Шойгу добавил, что «‎Кинжал»‎ не имеет аналогов в мире, его нельзя «ни обнаружить, ни перехватить».