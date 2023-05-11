В лицо главы Volkswagen бросили торт

В лицо председателя Volkswagen бросили торт. Ханс Дитер Поетч выступал на собрании акционеров, когда его речь прервала женщина с надписью на спине «Грязные деньги». Ее соратники при этом размахивали плакатами «Нет принудительному труду уйгуров в VW!». Активисты протестовали против завода Volkswagen в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, где правозащитники фиксируют массовые преследования и нарушения прав коренного населения - уйгуров. #Volkswagen #протест #ГрязныеДеньги #уйгуры #правазащита #коренноенаселение #активизм #принудительныйтруд #преследования #нарушениеправ #trtнарусском #trtrussian