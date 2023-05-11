ПОЛИТИКА
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В небе над Японией заметили горящее космическое тело, похожее на метеорит
В японской префектуре Окинава в небе заметили горящее космическое тело, похожее на метеорит. Однако в социальных сетях появилась версия, что это сбитый северокорейский разведывательный дрон или самолет с местной военной базы США. Официальных заявлений на данный момент нет. #Япония #Окинава #метеорит #дрон #самолет #космическоетело #севернаяКорея #разведывательныйдрон #США #военнаябаза #социальныесети #trtнарусском #trtrussian
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11 мая 2023 г.
Истории
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