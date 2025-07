Президент США Джо Байден определился с выбором кандидата на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США, сообщают The Washington Post, The New York Times, Politico и The Wall Street Journal. Дата, когда американский лидер сделает официальное заявление, пока неизвестна, но сообщается, что выбор пал на главу штаба ВВС четырехзвездного генерала Чарльза Брауна мл.

Новый глава ОКНШ должен прийти на смену выбранному еще Дональдом Трампом Марку Милли, чей срок на посту заканчивается в октябре 2023.

ОКНШ входит в структуру Минобороны, является высшим оперативным и административным органом ВС США, выполняет роль консультативного органа и штаба в цепи оперативного управления между министром обороны и главами объединенных и специальных командований.

Председатель ОКНШ и некоторые его члены отвечают за боеготовность войск и служат президентскими военными советниками, но не подчиняются командному аппарату. Помимо этого, Байдену предстоит еще предложить Сенату на утверждение кандидатуры начальников штаба Армии США, военно-морских операций и коменданта корпуса морской пехоты. Также замену придется искать руководителям Северного командования ВС США, Космического и кибернетического командований в силу истечения срока их полномочий.

В Совете нацбезопасности пока уклончиво отвечают на запросы журналистов на эту тему, указывая, что после принятия решения о кандидатуре президент сперва проинформирует самого кандидата, а лишь потом объявит об этом публично. «Пока этого не произошло», — указывают представители СНБ.

Что известно о генерале Брауне?

Уроженец Техаса генерал Браун — первый в истории США темнокожий начальник рода войск. Если же он станет главой ОКШН, то генерал будет вторым афроамериканцем после Колина Пауэла и первым за 18 лет представителем этого вида войск на посту начальника ключевого органа военного планирования США.

Журнал Air&Space Forces, принадлежащий военной ассоциации ВВС и Космических сил США, опубликовал развернутый материал о фигуре Чарльза Брауна мл. В частности, обращается внимание на то, что он имеет опыт службы как на авиабазе США Кунсан в Южной Корее, так и на американской базе Авиано в Италии. Кроме того, он выполнял обязанности командующего Тихоокеанскими ВВС, командующего воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования и исполнительным директором штаба боевых операций Тихоокеанского региона, замкомандующего CENTCOM.

Предполагается, что его знания и контакты с главами оборонных ведомств ключевых стран обоих регионов будут востребованы в новом качестве, особенно с учетом нарастающей напряженности между Вашингтоном и Пекином и продолжающейся войны в Украине.

Генерал Браун в своих немногих публичных выступлениях подчеркивал роль ВВС в успешности операций США, поэтому, по его мнению, именно их развитию следует оказывать особое внимание, что, видимо, он и намерен делать.

Еще на посту начальника штаба ВВС он продвигал ряд инициатив, призванных повысить эффективность этого вида ВС. В частности, Браун настаивал на наращивании обмена информацией с партнерами и союзниками для более эффективного и разновекторного планирования.

Положительно о нем отзываются и коллеги. «Он представляет собой воплощение стратегического и объединительного подхода в управлении ВС. Особенно полезными могут быть его глубокие знания и опыт на Индо-Тихоокеанском театре», — приводит издание The Hill слова генерал-майора в отставке, бывшего члена комитета Сената США по вооруженным силам Арнольда Пунаро.

По его мнению, на посту председателя ОКНШ Браун «сумеет объединить усилия для выработки ответов на угрозы, исходящие не только от Китая, но и России, Ирана и Северной Кореи». В свою очередь министр ВВС США Фрэнк Кендалл назвал генерала Брауна «выдающимся лидером со стратегическим взглядом, вдумчивым подходом к любой проблеме».

Политический шаг

Некоторые эксперты также указывают на то, что такое назначение помогло бы набрать очки в глазах избирателей, поддерживающих движение Black Lives Matter и других либерально настроенных слоев. На пике массовых выступлений этого движения после смерти Джорджа Флойда генерал Браун также опубликовал видеообращение, в котором эмоционально рассказал о дискриминации, с которой сталкивался сам. Тогда, в июне 2020 года, видео стало вирусным среди активистов.