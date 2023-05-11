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Выборы в Турции: Мухаррем Индже отказался от участия в президентской гонке
В 2018 году кандидат от партии Memleket баллотировался на пост президента
Выборы в Турции: Мухаррем Индже отказался от участия в президентской гонке
Фото: АА / Others
11 мая 2023 г.

Кандидат от партии Memleket Мухаррем Индже снялся с президентских выборов 14 мая, сделав неожиданное заявление. В результате осталось трое кандидатов, которые поборются за высший пост в Турции: Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган.

58-летний Индже потерпел поражение на президентских выборах 2018 года, в которых победил президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 53% голосов. Индже тогда получил чуть более 30% голосов.

Индже, объявивший об отказе участвовать в выборах, не назвал конкретной причины, которая повлияла на его решение. Но он находился под давлением основной оппозиционной коалиции CHP, которая обвинила его в разделении голосов оппозиции из-за участия в выборах.

Однако кандидаты от его партии Memleket будут участвовать в парламентских выборах, как было объявлено.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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