ПОЛИТИКА
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Муж и жена расстались из-за войны в Украине
Супруги Иван и Зоя впервые разлучились за 20 лет совместной жизни. Волонтеры предложили отвезти 73-летнего инвалида в дом для престарелых, где ему смогут обеспечить достойный уход и лечение. Всего в нескольких километрах от поселка, где живут муж и жена, проходят военные действия. Жена осталась присматривать за домом в Святогоровке. #Украина #Донецкаяобл #Святогоровка #расставание #супруги #война #разлука #семья #волонтеры #инвалид #престарелые #лечение #trtнарусском #trtrussian
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12 мая 2023 г.
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