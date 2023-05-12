Муж и жена расстались из-за войны в Украине

Супруги Иван и Зоя впервые разлучились за 20 лет совместной жизни. Волонтеры предложили отвезти 73-летнего инвалида в дом для престарелых, где ему смогут обеспечить достойный уход и лечение. Всего в нескольких километрах от поселка, где живут муж и жена, проходят военные действия. Жена осталась присматривать за домом в Святогоровке. #Украина #Донецкаяобл #Святогоровка #расставание #супруги #война #разлука #семья #волонтеры #инвалид #престарелые #лечение #trtнарусском #trtrussian