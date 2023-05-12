Приблизительно 13 млн граждан в возрасте до 24 лет — молодежь Турции — могут оказать значительное влияние на президентские и парламентские выборы 14 мая.

В предстоящем голосовании впервые примут участие рекордные 5 млн избирателей — это лишний раз подчеркивает растущую роль турецкой молодежи в политике.

Озлем Даначи Юсе, адъюнкт-профессор факультета коммуникаций Галатасарайского университета, считает, что молодежь может оказать значительное влияние на исход голосования.

«Очень важно, что этот молодой электорат состоит из политически осведомленных граждан. Они знают или хотят узнать о политических проблемах, обсуждают социальные темы со своими семьями и близкими», — пояснила эксперт TRT World.

Профессор отмечает: примерно четверть всех избирателей в Турции — в возрасте от 18 до 29 лет.

Она также подчеркнула важность создания в гражданском обществе среды, в которой молодые люди чувствуют себя комфортно, обсуждая политические вопросы и предлагая решения. По ее словам, это заставит молодежь чувствовать себя менее отчужденной от политики, и она с большей вероятностью будет проявлять себя на всех уровнях политики, начиная с низового.

Молодежное представительство

Нынешнее представительство молодежи в парламенте крайне небольшое: всего восемь из 600 парламентариев — в возрасте от 18 до 29 лет.

Чтобы восполнить этот пробел, основные политические партии активно стремятся привлечь в свои ряды молодых политиков. Партии признают необходимость адаптировать свои стратегии для обращения к этой демографической группе.

«Если политическое движение, идеология или партия не могут обратиться к молодежи, это ставит под угрозу их будущее. Политика — это не то, чему можно научиться в более позднем возрасте», — пояснил TRT World Махмут Хакки Акин, профессор социологии в Университете Медениет в Стамбуле.

«Те, кто с юных лет занимается активной политикой, несмотря на свою усталость, лучше проявляют себя в политике как в профессии. В результате участие в политической жизни имеет решающее значение как для молодежи, так и для других заинтересованных сторон в политической системе», — подчеркивает Акин.

Его докторская диссертация 2009 года как раз посвящена этой теме и называется «Молодежь в процессе политической социализации». За последние 20 лет в турецком парламенте изменилось определение молодого депутата. До 2006 года минимальный возраст для баллотирования на посты составлял 30 лет, а лица моложе 40 лет считались более молодыми в законодательном органе.

Благодаря конституционным изменениям 2006 года, предложенным Партией справедливости и развития (AK Parti), проходной возраст для кандидатов был снижен до 25 лет. В результате этого в период с 2015 по 2018 год в парламенте заседали пять молодых депутатов в возрасте 25-29 лет.

С другой поправкой в 2017 году проходной возраст для кандидатов в депутаты был снижен до 18 лет — в результате в нынешнем парламенте заседают восемь депутатов в возрасте 18–29 лет.

«В ближайшие годы интерес и участие молодых людей в политике, вероятно, возрастут», — говорит Акин, подчеркивая, что аполитичность молодежи обсуждается как минимум с 1980-х.

«Турецкая молодежь в настоящее время не деполитизирована. В Турции сохраняется высокий уровень политической активности и потребления средств массовой информации. Просто меняется форма, в которой проявляется политическая принадлежность», — уточнил эксперт.

Акин подчеркивает: участие молодежи в политическом процессе — это важнейший компонент формирования ответственного гражданина и активного члена общества.

«Участие молодых людей в политике жизненно важно, поскольку показывает, что они понимают необходимость гражданской активности, заботятся о своей стране и готовы взять на себя ответственность за свою страну», — констатирует Акин.

Именно такие мысли выражают молодые избиратели, готовящиеся присоединиться к демократическому процессу.

21-летняя Эмине изучает философию в Университете Богазичи и входит в число 5 млн избирателей, которые впервые будут участвовать в предстоящих выборах.

«Голосование впервые в жизни на этих выборах заставляет чувствовать ответственность», — рассказала Эмине TRT World, попросив не указывать ее фамилию.

«Даже если это небольшое изменение, я знаю, что оно повлияет на будущее страны. Проще говоря, я никогда не чувствовала себя обязанной участвовать в политике. Впервые я действительно внесу свой вклад», — добавляет она.

Молодежь баллотируется в парламент

Большинство конкурирующих политических партий выдвинули молодых кандидатов, чтобы завоевать эту амбициозную часть электората.

AK Parti выдвинула 25 кандидатов в депутаты в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе таких выдающихся молодых политиков, как Ниса Алптекин, 18-летняя студентка социальных служб из Измира. Среди заявленных партией кандидатов также Умут Арман Сонай, 19-летний член Турецкой национальной команды по водному поло из Галатасарая.

Оппозиция также выдвинула молодых кандидатов, чтобы привлечь новых избирателей.

В совместный список CHP и партии IYI вошли молодые кандидаты из разных слоев общества: семь студентов, один юрист, спортсменка, специалист по коммуникациям и политолог. Одна из самых заметных претенденток — Ирем Яман, чемпионка мира по тхэквондо и кикбоксер-любитель.

Партия Memleket Мухаррема Индже выдвинула кандидатуру Омера Эркенджи — старшеклассника, занявшего первое место на вступительных экзаменах в среднюю школу своего региона. В настоящее время Эркенджи получает полную стипендию в средней школе науки и технологий Бахчешехир.

«Тот факт, что молодые кандидаты в депутаты организованы в соответствии с ожиданиями молодежи — это еще один фактор, способствующий увеличению числа молодых депутатов», — уточняет Акин.

Для повышения политической активности турецкой молодежи профессор также предлагает более тесное сотрудничество между молодыми депутатами и общественными институтами.

«Несомненно, что эти молодые депутаты будут иметь преимущество перед взрослыми и пожилыми людьми с точки зрения хорошего понимания языка молодежи и понимания реальности своих сверстников», — пояснил Акин.

По мере того, как страна готовится к выборам, появляется чувство надежды и оптимизма в отношении роли молодых турок в формировании политического ландшафта страны.

С ростом числа новых избирателей и молодых политиков голос молодежи становится все более влиятельным. Основные политические партии признают важность представительства молодежи в парламенте, и хотя здесь еще есть место для улучшения, растущее присутствие молодежи в турецкой политике — это многообещающий признак для будущего демократии в стране.