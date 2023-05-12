В Стамбуле к 2028 году запустят третий тоннель под Стамбульским проливом. Проект получил название Большой стамбульский тоннель, он свяжет европейскую и азиатскую стороны города, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

«Мы ожидаем, что тоннель, который планируется открыть в 2028 году, сможет обслуживать 1,3 млн пассажиров ежедневно», — отметил министр. Он подчеркнул: проект станет одним из символов видения «Век Турции», п‎редставленного правительством страны в октябре 2022 года.

На многомиллионном митинге в Стамбуле 7 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Большой стамбульский тоннель «‎соединит 11 различных линий железнодорожной системы, которыми будут пользоваться 6,5 млн горожан в день».

Этот проект станет третьим тоннелем, который пройдет под Стамбульским проливом, после тоннелей Мармарай и Аврасия.

Министр Караисмаилоглу также уточнил: согласно новым логистическим расчетам, власти Турции прогнозируют, что количество пересечений между европейской и азиатской сторонами Стамбула, которое в настоящее время превышает цифру в 2 млн пассажиров ежедневно, в будущем превысит 3 млн.

«Как всегда, сейчас мы активно разрабатываем планы, чтобы предотвратить любые будущие проблемы, связанные с растущим трафиком», — подчеркнул политик. По словам министра, в Стамбуле также будет создана железнодорожная система высокой пропускной способности, которая пройдет с запада на восток города.

Новый тоннель под Стамбульским проливом, запланированный как линия метро Söğütlüçeşme-Incirli, будет идти от района Кадыкёй на азиатской стороне до района Бакыркёй в европейской части Стамбула. Проектная длина Большого Стамбульского тоннеля — 28 км, он будет состоять из 13 станций. Его пропускная способность — 70 тыс. пассажиров в час в одном направлении, отметил министр Караисмаилоглу. Общее время в пути по новому маршруту составит 42 минуты.

Новый тоннель позволит линии Metrobus, которая считается основой транспортной системой Стамбула, работать с оптимальной скоростью.