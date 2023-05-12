С 1960 года демократическое управление в Турции несколько раз прерывалось из-за вмешательства военных. Это наносило серьезный ущерб прогрессивной политической программе страны.

Все военные интервенции происходили, когда у власти в стране было консервативное правительство — в 1960, 1971, 1980, 1997 и 2007 годах.

Последнее из этих военных нападений на избранное правительство произошло 15 июля 2016 года, когда преступные элементы турецкой армии — члены террористической организации FETÖ — предприняли попытку государственного переворота против демократически избранного правительства Турции.

Помимо подавления демократии путем запрета политических партий, военное вмешательство также приводило к казни политических лидеров, таких как Аднан Мендерес — премьер-министр правительства Демократической партии (DP) в период с 1950 по 1960 год.

Но эта тенденция военного вмешательства фактически прекратилась под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который возглавляет Партию справедливости и развития (AK Parti).

Правительство Эрдогана, поддержанное значительной частью турецкого общества, сыграло важную роль не только в подавлении попытки государственного переворота 2016 года, но и в успешном оспаривании меморандума 2007 года, который пытался помешать Эрдогану стать президентом страны.

За последние два десятилетия расширение прав и возможностей гражданского руководства AK Parti привело к тому, что Эрдоган одерживал победы на всех выборах с 2002 года.

TRT рассказывает об истории военных переворотов в Турции и о том, как AK Parti выступила против вмешательства военных в гражданскую политику.

Переворот 1960 года

В 1950 году Анкара перешла к многопартийной системе с окончанием однопартийного правления Народно-республиканской партии (CHP), основанной Мустафой Кемалем Ататюрком, отцом-основателем Турецкой Республики.

На следующих трех выборах подряд — в 1950, 1954 и 1957 годах — DP одерживала победы, опираясь на популярность Мендереса.

Однако доминирование DP на выборах раздражало CHP и военных, оба из которых выступали за строгую интерпретацию французского светского государства (лаицизма), требующую четкого разделения государства и религиозных дел.

Часть армейских офицеров, утверждавших, что они вдохновлялись принципами Ататюрка, 27 мая 1960 года решила свергнуть правительство Мендереса. И это несмотря на то, что Ататюрк — бывший османский генерал и военачальник турецкой войны за независимость — советовал военному руководству не вмешиваться в гражданскую политику.

Примечательно, что переворот 1960 года был совершен в обход армейской цепочки командования — высшие генералы стали его частью только на более поздних этапах военной интервенции.

Хотя первой ведущей фигурой переворота был Джемаль Маданоглу, генерал левых взглядов, его поддерживали в основном молодые офицеры.

Некоторые аналитики полагают, что часть заговорщиков могла иметь проамериканский уклон, поскольку известно, что до переворота правительство Мендереса стремилось к политическому сближению с Советским Союзом.

В результате военного вмешательства была принята новая конституция, а также важная правовая база — Закон о внутренней службе, который регулировал деятельность турецких вооруженных сил и узаконивал вмешательство военных в гражданскую политику.

Статья 35 этого закона возлагала на армию особую обязанность «защищать и охранять турецкую родину и Турецкую Республику в соответствии с ее конституцией». Эта статья действовала до 2013 года, обеспечивая правовое основание для последовательных военных интервенций.

Меморандум 1970 года

Как и переворот 1960 года, военный меморандум 1971 года был направлен против консервативного правительства во главе с лидером Партии справедливости (AP) Сулейманом Демирелем. Он утверждал, что следует политическим целям Мендереса. Демирель привел свою партию к победе на выборах 1965 и 1969 годов.

В то время как Демирель утверждал, что его партия — новое воплощение наследия DP, традиционное крыло его партии критиковало его за пацифистскую позицию в отношении продолжающегося влияния военных на турецкую политику. Несогласное крыло требовало отменить все политические запреты для бывших членов Демократической партии. Однако Демирель утверждал, что такой шаг может разозлить армию.

В результате традиционалистское крыло, в которое входили несколько ведущих депутатов AP, покинуло партию в конце 1970-х, чем ослабило власть Демиреля. Тем временем между левыми и правыми политическими группами вспыхнули ожесточенные столкновения.

Идеологические разногласия перекинулись на армию, где были сформированы фракции с левой и правой ориентацией, защищающие противоположные политические взгляды.

В 1971 году напряженность между военными группировками обострилась, поскольку левая фракция во главе с Маданоглу, ведущим офицером переворота 1960 года, запланировала свергнуть правительство Демиреля путем государственного переворота 9 марта.

В ответ новое военное крыло, поддерживаемое большей частью цепочки армейского командования, предотвратило попытку переворота, а затем передало военный меморандум правительству Демиреля — они призвали его сложить полномочия, чтобы проложить путь новому правительству, поддерживаемому армией.

Меморандум содержал строгое предупреждение демократически избранному правительству.

«Если этот вопрос не может быть решен оперативно, турецкие вооруженные силы полны решимости взять на себя управление напрямую, выполнив свой долг по защите и наблюдению за Турецкой Республикой, возложенный на них законами», — говорилось в их меморандуме.

Когда правительство Демиреля ушло в отставку, военные увидели в этом знак выполнения их требований. Военные не пошли дальше и не потребовали роспуска парламента или запрета партий.

Новое правительство под руководством Нихата Эрима, бывшего депутата CHP, начало широкомасштабную чистку в вооруженных силах, чтобы выгнать служащих с политическими взглядами. Премьер также поддержал решение казнить некоторых ведущих коммунистических лидеров, таких как Дениз Гезмиш.

Согласие Демиреля с военной интервенцией 1971 года и его поддержка правительства Эрима уменьшили его политическое положение; он не получил большинства в парламенте после своего изгнания, но возглавил несколько коалиционных правительств в качестве премьер-министра.

Бюлент Эджевит, ведущий политик CHP, выступавший против меморандума 1971 года, стал премьер-министром в 1973 году — его партия получила наибольшее количество голосов на национальных выборах в том же году.

Переворот 1980 года

Когда в 1970-е годы коалиционные правительства стали обычным явлением, военные увидели в этих событиях провал турецкого политического класса.

В сентябре 1980 года военные снова вмешались в политическое развитие страны в полную силу.

В 1977 году снова занявший премьерское кресло Демирель также начал военную чистку, основываясь на инсайдерской информации о том, что ведущие генералы могут организовать переворот, чтобы свергнуть его.

Кенан Эврен, высокопоставленный генерал, занял пост командующего Сухопутными войсками Турции — эта должность традиционно считалась ступенькой к тому, чтобы в будущем стать начальником генерального штаба.

Парадоксально, но Эврен сверг правительство Демиреля в 1980 году, запретив ему и другим политическим лидерам вместе с их партиями участвовать в политике. В отличие от предыдущих вмешательств, военное правление Эврена продолжалось более трех лет.

На выборах 1983 года Тургут Озал, бывший член движения Milli Görüş — которое долгое время противостояло влиянию военных на политику — стал следующим премьер-министром, поскольку его партия Anavatan (ANAP) получила большинство в парламенте. По иронии судьбы, всего за два дня до выборов Эврен выступил с завуалированной критикой Озала.

Постмодернистский переворот 1997 года

Как и в 1970-х, в 1990-е возникали коалиционные правительства, когда партия Озала теряла парламентское большинство.

С другой стороны, партия Неджметтина Эрбакана Refah (RP), политическое крыло Milli Görüş, набирала силу среди турецкого электората — в отличие от левоцентристских и правоцентристских партий. После выборов 1995 года Эрбакан сформировал коалиционное правительство в 1996 году.

Как и предыдущие правительства Мендереса и Демиреля, выступавшим за строго светский характер республики военным не нравилось правительство Эрбакана. В итоге оно было свергнуто в ходе политических маневров под руководством армии, начиная с военного меморандума от 28 февраля 1997 года. Военное вмешательство называют постмодернистским переворотом из-за того, что он был «‎‎оркестрован» зарубежными силами.

В ходе процесса Эрбакану и Эрдогану — который в то время был мэром Стамбула от RP — запретили заниматься политикой, поскольку партия Refah была закрыта по решению Конституционного суда.

И снова, как и предыдущие перевороты, интервенция 28 февраля сделала турецкую политику более раздробленной. Это привело к созданию многопартийной коалиции, а также к крупному экономическому кризису, который, по сути, привел к власти в 2002 году AK Parti Эрдогана.

AK Parti ослабляет военное вмешательство

Партия AK Parti, уходящая истоками в RP, но сформированная как правоцентристская партия в 2001 году, завоевала большой консервативный электорат Турции — партия одержала убедительную победу на выборах в 2002 году. Партия AK Parti под руководством Эрдогана начала широкомасштабные политические реформы для дальнейшей демократизации турецкого государства и его институтов.

Но в 2007 году, когда в стране были назначены президентские выборы в парламенте, разразился политический кризис — военные выпустили меморандум против правительства Эрдогана. Представители армии завуалированно выступили против кандидата от AK Parti Абдуллы Гюля, чья жена носит хиджаб.

Меморандум появился в ответ на дебаты, поднятые некоторыми политиками и комментаторами, которые защищали строгую интерпретацию французского лаицизма, утверждая, что избрание президента, чья супруга носит хиджаб, подорвала бы светские устои турецкого государства.

В отличие от предыдущих военных вмешательств, правительство Эрдогана не уступило давлению армии и в октябре созвало критический референдум, чтобы изменить конституцию и ввести правило избрания президентов всенародным голосованием.

Партия AK Parti одержала сокрушительную победу на октябрьском референдуме: 69% жителей Турции проголосовали «за» то, чтобы избирать президентов всеобщим голосованием.

Многие утверждают, что это стало переломным моментом в искоренении влияния военных в турецкой политике. Партия справедливости и развития также получила подавляющее большинство голосов на июльских выборах, предшествовавших референдуму. После этого поворотного момента военные продолжали терять позиции против гражданского руководства.

В 2013 году правительство AK Parti также отменило статью 35 Закона о внутренней службе в армии, которая давала военным законное основание для вмешательства в гражданскую политику. В следующем году Эрдоган впервые был избран президентом страны всенародным голосованием.

Но опять же, 15 июля 2016 года мятежные элементы в турецкой армии предприняли неудавшуюся попытку государственного переворота. Эти члены террористической организации FETÖ, стремившиеся проникнуть в государственные учреждения, попытались совершить кровавый переворот против демократически избранного правительства. Но их попытка потерпела неудачу.

Эрдоган и его демократические союзники в очередной раз победили заговорщиков. В 2017 году Эрдоган созвал еще один референдум, чтобы изменить парламентскую систему страны на президентскую модель для создания прочной политической структуры против любого другого военного вмешательства.

Мера была одобрена, и Турция превратилась в президентскую систему.