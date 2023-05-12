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В Тайване на вагон метро упала стрела подъемного крана
В тайваньском городе Тайчжун на вагон метро упала стрела строительного крана. Сообщается об 1 погибшем, еще 10 человек госпитализированы с различными травмами. По предварительной информации, трагический инцидент произошел во время демонтажа. Известно, что кран использовали для строительства 30-этажного дома. #Тайвань #Тайчжун #кран #метро #авария #происшествие #безопасность #пострадавшие #строительство #демонтаж #trtнарусском #trtrussian
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12 мая 2023 г.
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