После скандального интервью Евгения Пригожина, в котором он озвучил открытые претензии в адрес российского военного командования, вице-спикер Госдумы РФ, депутат от «Единой России» Сергей Неверов опубликовал в своем Telegram-канале неожиданный пост. «Предлагаю пригласить Евгения Пригожина в Государственную думу, послушать и обсудить его заявление и его позицию, озвученные в опубликованном интервью», — написал он.

Глава наемников тут же отозвался на приглашение. «Я готов выступать в Государственной Думе, в аду, в раю, в подземном переходе, где скажете. Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему для того, чтобы была понятна правдивая ситуация, которая сегодня складывается. Считаю, что Государственная Дума — безусловно, наилучшее место для такого диалога», — в свойственном ему стиле заявил Пригожин.

Однако, как удалось выяснить газете «Коммерсант», идея не получила развития, несмотря на то что исходила от столь высокопоставленного политика. По словам собеседников издания в Думе, пока эта инициатива не обсуждалась ни на уровне руководства палаты, ни во фракции «Единой России» (ЕР).

«В партии и фракции к этому отношение как к личной инициативе», — пояснил источник в ЕР. «Со стороны Сергея Неверова это было только предложение, а не приглашение. Такие решения может принять только совет Госдумы или ее председатель», — указал источник издания в Думе, хорошо осведомленный об обстоятельствах заявления вице-спикера. Напомним, что на этой неделе после двухнедельного отпуска депутаты работают в регионах, а первое после перерыва заседание совета палаты пройдет 15 мая», — пишет издание.

Как дал понять неназванный источник «Коммерсанта» в Думе, «это предложение не имело институализированного характера», и потому «непонятно, куда конкретно приглашать Евгения Пригожина: на пленарное заседание? В комитет? Или во фракцию?».

Примечательно, что, как отметила в последнем выпуске программы «Статус» российский политолог Екатерина Шульман, «политической витриной» ЧВК в системной российской политике традиционно пытался быть Сергей Миронов, глава «Справедливой России — За правду». Например, многим запомнилась фотография, на которой политик позирует с кувалдой, подаренной ему наемниками. Однако в инициативе с приглашением Пригожина в Госдуму он почему-то не поучаствовал. Как отметила Шульман, выступление лидера «Вагнера» с парламентской трибуны «было бы осязаемым, значимым шагом политической легитимизации».

Однако, по мнению собеседников TRT на русском, это пока что совершенно не нужно главному политическому игроку в России — администрации президента. И появление несогласованной с ней инициативы в публичном поле может указывать на начало скрытого противостояния.

«По моим сведениям, в Кремле активность Пригожина признают опасной и, вполне вероятно, скоро начнут ему информационно противостоять, — сказал TRT на русском политический аналитик Андрей Перцев. — При этом политиков, которые теряют прежнее влияние и силу, Пригожин привлекает как фигура, на которую по их представлению можно опереться. Пригласивший Пригожина в Думу Сергей Неверов — человек спикера Госдумы Вячеслава Володина. Влияние Володина в последние годы снижается, он ищет способы показаться нужным или хотя бы заметным президенту. То, что это личная инициатива Володина и Неверова, не согласованная с АП, показывает реакция в СМИ и подконтрольных власти Telegram-каналах. Они достаточно быстро обозначили, что это идея Неверова, которая не имеет перспектив».

Похожие мысли выразил и другой российский политолог, Константин Калачев. Это «не только политическая легитимизация, это точка входа в большую политику. Кто её предложил, того и тапочки. Не случайно АП решила притормозить», — сказал эксперт. «Пригожин в будущем может оказаться джокером. Он делает то, чего боятся, не могут, не умеют делать другие. Задает актуальную информационную повестку. Говорит то, что выглядит запредельно смелым. Как к нему ни относись, но запрос на искренность он реализует», добавляет эксперт.

Отметим, что Евгений Пригожин продолжает жаловаться на катастрофическую нехватку боеприпасов у своих подразделений. «В ночь с 6 на 7 мая 2023 года вышло боевое распоряжение с обещанием дать ЧВК «Вагнера» боеприпасы, — сообщил он в своем Telegram-канале. — В течение дня 8-9 мая 2023 года боеприпасы в необходимом количестве выданы не были. До настоящего времени боеприпасы цедят в минимальном объеме. ЧВК Вагнер продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в необходимом количестве».

По ситуации на вечер 11 мая, по словам Пригожина, до западных окраин Бахмута его подразделениям осталось всего 625 метров, но «ситуация на флангах складывается по наихудшем из прогнозируемых сценариев», и территории, которые захватили наемники «практически без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги» — то есть регулярной российской армией.

«Активность Пригожина сейчас связана с тем, что у его ЧВК не выходит взять Бахмут к некоей дате. Какой дате — вопрос дискуссионный, но он явно не успевает и нервничает, — полагает аналитик Андрей Перцев. — Я не исключаю, что с этим дедлайном связана его дальнейшая карьера и будущее его ЧВК. Он идет ва-банк».