ПОЛИТИКА
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Десятки тысяч людей приветствуют освобождение бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана
Бывший премьер-министр Пакистана вернулся в свой дом в Лахоре рано утром в субботу (13 мая). На улицы вышли десятки тысяч его сторонников. Имрана Хана освободили на 2 недели под залог. Судья посчитал незаконным его арест. 9 мая экс-премьера задержали в здании Высокого суда Исламабада по обвинению в коррупции. #Пакистан #ИмранХан #премьерминистр #освобождение
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13 мая 2023 г.
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