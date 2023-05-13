Десятки тысяч людей приветствуют освобождение бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана

Бывший премьер-министр Пакистана вернулся в свой дом в Лахоре рано утром в субботу (13 мая). На улицы вышли десятки тысяч его сторонников. Имрана Хана освободили на 2 недели под залог. Судья посчитал незаконным его арест. 9 мая экс-премьера задержали в здании Высокого суда Исламабада по обвинению в коррупции. #Пакистан #ИмранХан #премьерминистр #освобождение