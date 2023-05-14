В воскресенье утром в Турции открылись избирательные участки на выборах президента и парламента.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган претендует на свой последний срок полномочий, кандидатами от оппозиции являются Кемаль Кылычдароглу (Национальный альянс) и Синан Оган (Альянс ATA).

Высший избирательный совет (YSK) объявил, что право голоса на выборах 14 мая имеют более 64 млн граждан, в том числе более 3 млн избирателей за рубежом. Голосование завершится в 17:00 по местному времени, и вскоре после этого начнут поступать первые результаты.

Избирателям в Турции необходимо предъявить удостоверение личности или другие официальные документы, удостоверяющие личность, на избирательных участках. Затем каждому избирателю выдаются два отдельных избирательных бюллетеня, один для президентских выборов и другой для парламентских. Избиратели голосуют в кабине, а затем вкладывают бюллетени в конверты.

По данным турецкого избирательного органа, избирателям не разрешается делать какие-либо фото или видео внутри будки, необходимо оставить свои мобильные телефоны снаружи.

После завершения голосования подсчет голосов осуществляется в присутствии избирательной комиссии, в состав которой входят члены YSK и политических партий, а также граждане, кто изъявил желание участвовать в этом процессе.

Все граждане могут голосовать

Высший избирательный совет предпринял шаги, чтобы облегчить голосование всем гражданам, независимо от их физических возможностей.

Для тех, кто не может покинуть свой дом или больничную койку, устанавливаются переносные урны. Они доставляются к месту нахождения избирателя, чтобы он мог проголосовать в частном порядке. В качестве альтернативы избирателей могут доставить на машинах скорой помощи. Избирательный орган также предоставил специальные бюллетени для слабовидящих граждан. Они написаны шрифтом Брайля, чтобы граждане с нарушениями зрения могли голосовать независимо и конфиденциально.

Эти меры гарантируют, что все граждане могут достойно участвовать в демократическом процессе.

Бюллетени с голосами иностранцев были доставлены в Турцию авиапочтой, и они будут подсчитаны одновременно с бюллетенями жителей Турции. Голосование на таможенных постах началось 27 апреля и завершилось 9 мая.

На всеобщих выборах политическая партия должна получить 10 процентов голосов по всей стране, чтобы любой из ее кандидатов получил место в парламенте. Альянсу нужно преодолеть 10-процентный барьер, чтобы партии претендовали на места в парламенте.

В день выборов средствам массовой информации не разрешается транслировать какую-либо политическую рекламу, прогнозы или комментарии о выборах до 18:00 (15:00 по Гринвичу). С 18:00 (15:00 по Гринвичу) до 21:00 (18:00 по Гринвичу) средства массовой информации смогут публиковать только официальные объявления о выборах, выпущенные Высшим избирательным советом.

Продажа алкогольных напитков запрещена с 06:00 (03:00 по Гринвичу) до 00:00 (21:00 по Гринвичу), потребление алкогольных напитков также запрещено в общественных местах.