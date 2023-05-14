ПОЛИТИКА
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В Турции пожилого мужчину с переломом бедра доставили на носилках к избирательному участку
Пожилого пациента с переломом бедра доставили на носилках к избирательному участку, чтобы он смог проголосовать на выборах в Турции. Ранее для тех, кто не может покинуть свой дом или находится в больнице, организовали переносные урны для голосования. Также в качестве альтернативы, избирателей бесплатно подвозят к участкам на машине скорой помощи. Выборы по всей Турции начались в воскресенье в 8 часов утра. Ожидается, что в голосовании примут участие более 64 млн человек. #ВыборыВТурции #Турция #выборы #голосование #пожилойпациент #trtнарусском #trtrussian
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14 мая 2023 г.
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