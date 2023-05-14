Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу сообщил, что в местах для обеспечения безопасности голосования в день выборов задействовано более 600 000 сотрудников силовых структур, чтобы избирательный процесс прошел наилучшим образом.

Избирательные участки по всей Турции открылись сегодня в восемь часов утра по местному времени (в семь утра по центральноевропейскому времени).

Сойлу проголосовал в стамбульском районе Газиосманпаша. Он пожелал, чтобы выборы принесли пользу Турции.

Как он сообщил журналистам, после голосования губернаторы, начальники полиции и командиры жандармерии дали оценку процессу голосования в Турции.

«Процесс голосования начался без каких-либо проблем во всей нашей Турции», — сказал Сойлу.

По его словам, Турция обладает большим опытом и пониманием, как обеспечить безопасность выборов.

«Сегодня у нас на местах находится 601 000 сотрудников сил безопасности, полиции, жандармерии, нашей береговой охраны и службы безопасности. Они будут выполнять свои обязанности до конца выборов», — сказал Сойлу.

По его словам, в режиме дежурства находятся 79 вертолетов и восемь самолетов. Говоря о выборах в районах, пострадавших от разрушительных землетрясений в феврале этого года, Сойлу сказал, что пока избирательный процесс в этих провинциях проходит без каких-либо проблем.

«Я верю, что Турция примет правильное решение. Надеюсь, что оно будет хорошим и благоприятным для нашего народа, нашей страны и нашего будущего», — добавил Сойлу.

Выборы в Турции 2023

Граждане Турции голосуют сегодня на президентских и парламентских выборах, выбирая между тремя кандидатами в президенты, 24 политическими партиями и 151 независимым кандидатом в парламент, который имеет в общей сложности 600 мест.

Право голоса на выборах имеют 64,11 млн человек. Более 4,9 млн граждан Турции голосуют впервые.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган, согласно порядку голосования, являются кандидатами на пост президента Турции.

Избирательные участки будут открыты до 17:00 по местному времени в 87 регионах. Ранее избирательные участки были открыты за пределами Турции: в 73 государствах и 156 представительствах.

Голосование на погранпереходах началось 27 апреля, а в дипломатических представительствах — 5 мая и продолжалось до 9 мая, согласно ранее установленному графику.

Более 3,41 миллиона граждан зарегистрировались для голосования за рубежом.

Как сообщил Высший избирательный совет (YSK), неполные и неофициальные результаты будут опубликованы в тот же день, в первые часы после закрытия избирательных участков.