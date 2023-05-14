Турок пришел на избирательный участок с помощью ходунков

В Коджаэли 75-летний Нусрет Догу с инвалидностью пришел с ходунками на избирательный участок, чтобы проголосовать на президентских и парламентских выборах. 14 мая 2023 в Турции проходят выборы главы государства и членов парламента 28-го созыва. Ожидается, что в голосовании примут участие более 64 млн человек. #ВыборыВТурции #Турция #голосование #выборы #инвалидность #Коджаэли #trtнарусском #trtrussian