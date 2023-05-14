ПОЛИТИКА
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Самые высокие в мире избиратели проголосовали на выборах Турции
Самый высокий в мире мужчина Султан Кёсен, рост которого 2 метра 51 сантиметра, и самая высокая в мире женщина Румейса Гельги, ростом 2 метра 15 сантиметров, приняли участие в президентских и парламентских выборах в Турции. Султан Кёсен самостоятельно приехал на избирательный участок, а Румейса Гельги воспользовалась своим правом проголосовать дома. #ВыборыВТурции #Турция #голосование #выборы #рекордсмены #президентскиевыборы #trtнарусском #trtrussian
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14 мая 2023 г.
Истории
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