Более 64,1 млн человек зарегистрировались, чтобы проголосовать за избрание президента и парламента на следующие 5 лет.
В Турции идет голосование на выборах, и ожидается, что более 64 миллионов избирателей, имеющих право голоса, отдадут свои голоса для избрания президента и парламента на пятилетний срок. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 17:00.
СМИ запрещено сообщать о частичных результатах до снятия соответствующего запрета в 21:00.
Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов в первом туре голосования, то 28 мая будет проведен второй тур.
В общей сложности для избирателей по всей стране было установлено 191 885 урн для голосования.
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14:41, 15 мая, — YSK официально объявил о втором туре президентских выборов
Председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Йенер заявил, что 28 мая состоится второй тур голосования, поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы в первом туре 50% голосов. «В стране было вскрыто 100% урн для голосования. Явка составила 88,92%, за рубежом — 52,69%», — сказал он.
05:45 — на президентских выборах подсчитано 98,55% голосов
• Эрдоган: 49,34%
• Индже: 0,43% (выбыл)
• Кылычдароглу: 45%
• Оган: 5,23%
23:30 — на президентских выборах подсчитано 90,61% голосов.
• Эрдоган: 49,86%
• Индже: 0,46% (выбыл)
• Кылычдароглу: 44,38%
• Оган: 5,30%
22:50 — глава YSK Йенер заявил, что «никаких сбоев или задержек при вводе данных нет»
Председатель YSK Йенер сообщил журналистам, что «на данный момент нет сбоев или задержек с вводом данных YSK». Он также сказал, что данные YSK мгновенно передаются политическим партиям.
22:45 — на президентских выборах подсчитано 87,6% голосов.
• Эрдоган: 50,01%
• Индже: 0,47% (выбыл)
• Кылычдароглу: 44,22%
• Оган: 5,30%
22:15 — на президентских выборах подсчитано подсчитано 82,54% голосов.
• Эрдоган: 50,30%
• Индже: 0,48% (выбыл)
• Кылычдароглу: 43,91%
• Оган: 5,31%
22:10 — Эрдоган в Твиттере назвал выборы «выражением демократической зрелости Турции».
Президент Эрдоган написал в Твиттере, что выборы «являются выражением демократической зрелости Турции».
«Несмотря на то, что выборы прошли в такой позитивной и демократической атмосфере, поспешное оглашение результатов в то время, когда еще продолжается подсчет голосов, было бы узурпацией национальной воли», — написал Эрдоган.
«Мы рады, что продолжающийся подсчет голосов отражает волю нашего народа. Прошу всех своих коллег и соратников не покидать урны для голосования до официального подведения итогов, что бы ни случилось», — добавил он.
22:00 — на президентских выборах подсчитано 79,45% голосов.
• Эрдоган: 50,50%
• Индже: 0,49% (выбыл)
• Кылычдароглу: 43,70%
• Оган: 5,31%
21:45 — на президентских выборах подсчитано 75,79% голосов.
• Эрдоган: 50,76%
• Индже: 0,50% (выбыл)
• Кылычдароглу: 43,43%
• Оган: 5,31%
21:45 — на парламентских выборах подсчитано 62,23% голосов.
• Народный альянс: 52,09%.
• Национальный альянс: 33,44%.
21:30 — на президентских выборах подсчитано 74,9% голосов.
• Эрдоган: 50,97%
• Индже: 0,50% (выбыл)
• Кылычдароглу: 43,22%
• Оган: 5,31%
21:15 — на президентских выборах подсчитано 70,4% голосов.
• Эрдоган: 51,23%
• Индже: 0,51% (выбыл)
• Кылычдароглу: 42,95%
• Оган: 5,31%
21:15 — на парламентских выборах подсчитано 49,85% голосов.
• Народный альянс: 53,25%
• Национальный альянс: 32,59%
21:00 — на президентских выборах подсчитано 65,7% голосов.
• Эрдоган: 51,44%
• Индже: 0,51% (выбыл)
• Кылычдароглу: 42,73%
• Оган: 5,32%
20:45 — на президентских выборах подсчитано 60,4% голосов.
• Эрдоган: 51,71%
• Индже: 0,52% (выбыл)
• Кылычдароглу: 42,45%
• Оган: 5,32%
20:30 — на президентских выборах подсчитано 54,8% голосов.
• Эрдоган: 51,96% • Индже: 0,53% (выбыл) • Кылычдароглу: 42,19% • Оган: 5,32%
20:30 — на парламентских выборах подсчитано 29,57% голосов.
• Народный альянс: 55,71%. • Национальный альянс: 30,57%
20:15 — на президентских выборах подсчитано 47,55% голосов:
• Эрдоган: 52,2%
• Индже: 0,5% (выбыл)
• Кылычдароглу: 41,9%
• Оган: 5,3%
20:00 — на президентских выборах подсчитано 43,7 процента голосов: • Эрдоган: 52,6%
• Индже: 0,5,% (выбыл)
• Кылычдароглу: 41,6%
• Оган: 5,4%
18:35 — снят запрет на обнародование результатов выборов
Высший избирательный совет Турции (YSK) снял запрет на обнародование данных обработки бюллетеней по состоянию на 18:30 по местному времени.
17:00 – голосование завершилось, стартовал подсчет голосов
Избирательные участки официально закрыты и начался подсчет голосов на президентских и парламентских выборах в Турции
16:22 — председатель YSK: «Пока негативных ситуаций не было»
Председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Йенер заявил, что голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва завершено и что пока негативных последствий для Совета не было. В письменном заявлении Йенер сообщил, что наблюдатель от партии и двое граждан скончались от сердечного приступа во время голосования в Турции, и выразил соболезнования родственникам погибших.
16:20 — Эрдоган покинул Стамбул и отправился в штаб-квартиру Партии справедливости и развития Корреспондент TRT World Эндрю Хопкинс находится в Анкаре в штаб-квартире Партии справедливости и развития и подчеркивает, что настроение в штабе спокойное, все ожидают первых результатов.
По словам Хопкинса, Эрдоган покинул Стамбул и вскоре ожидается в штаб-квартире партии.
Дипломатический корреспондент TRT World Хасан Абдулла говорит, что в штаб-квартире партии CHP настроение оптимистичное.
14:00 — ожидается, что явка избирателей превысит порог в 90%
Корреспондент TRT World Мустафа Фатих Явуз в Анкаре сообщил, что в Анкаре и в Турции в целом наблюдается высокая явка избирателей. В 1987 году она составляла 93,3 процента, а в 2018 году — 86,2 процента.
По словам Явуза, ожидается, что явка в этом году превысит 90-процентный порог. Голосование диаспоры также увеличилось с 50 процентов в 2018 году до 53 процентов в этом году.
13:30 — проголосовал 112-летний избиратель
Гуллу Доган, старейшая жительница Гюмюшхане, в свои 112 лет приняла решение воспользоваться своим избирательным правом вместе со своими детьми и внуками на местном избирательном участке. Несмотря на возможность проголосовать с помощью переносной урны для голосования, она решила лично присутствовать на выборах.
11:30 — проголосовал Синан Оган
Кандидат в президенты от Альянса АТА Синан Оган проголосовал в Анкаре вместе со своей женой Гекчен Оган. Он призвал граждан вместе отпраздновать выборы.
«Я желаю, чтобы эти выборы принесли процветание нашей стране и нашему народу. Я призываю всех наших граждан, пожалуйста, отдать свои голоса. Давайте проведем эти выборы вместе как мирное празднование. Я очень взволнован. Я благодарю всех».
11:30 — проголосовал президент Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал свой голос на президентских и парламентских выборах в стране.
«Процесс голосования продолжается по всей стране без каких-либо проблем. Наши граждане в регионе, пострадавшем от землетрясения, также голосуют с большим энтузиазмом. Мы также не столкнулись с какими-либо проблемами», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам после голосования в стамбульском районе Ускюдар. Он пожелал «хорошего будущего нашей стране и турецкой демократии».
11:00 — проголосовал кандидат от оппозиции Кылычдароглу
Председатель Народно-республиканской партии (СНР) и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу проголосовал на выборах. Кылычдароглу отдал свой голос в начальной школе Арджантин в Анкаре.
08:00 — в Турции открываются избирательные участки для голосования на президентских и парламентских выборах
В воскресенье утром в Турции открылись избирательные участки на президентские и парламентские выборы в стране. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган баллотируется на новый срок, в то время как кандидатами от оппозиции являются Кемаль Кылычдароглу от Национального альянса и Синан Оган от Альянса ATA
Ранее Верховный избирательный совет (YSK) объявил, что право голоса на выборах 14 мая имеют более 64 млн граждан, в том числе более 3 млн избирателей за рубежом. Избирательные участки закроются в 17:00 по местному времени, и вскоре после этого начнут поступать первые результаты.