Более 64,1 млн человек зарегистрировались, чтобы проголосовать за избрание президента и парламента на следующие 5 лет.

В Турции идет голосование на выборах, и ожидается, что более 64 миллионов избирателей, имеющих право голоса, отдадут свои голоса для избрания президента и парламента на пятилетний срок. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 17:00.

СМИ запрещено сообщать о частичных результатах до снятия соответствующего запрета в 21:00.

Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов в первом туре голосования, то 28 мая будет проведен второй тур.

В общей сложности для избирателей по всей стране было установлено 191 885 урн для голосования.

Ниже приведены последние обновления 👇

14:41, 15 мая, — YSK официально объявил о втором туре президентских выборов

Председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Йенер заявил, что 28 мая состоится второй тур голосования, поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы в первом туре 50% голосов. «В стране было вскрыто 100% урн для голосования. Явка составила 88,92%, за рубежом — 52,69%», — сказал он.

05:45 — на президентских выборах подсчитано 98,55% голосов

• Эрдоган: 49,34%

• Индже: 0,43% (выбыл)

• Кылычдароглу: 45%

• Оган: 5,23%

23:30 — на президентских выборах подсчитано 90,61% голосов.

• Эрдоган: 49,86%

• Индже: 0,46% (выбыл)

• Кылычдароглу: 44,38%

• Оган: 5,30%

22:50 — глава YSK Йенер заявил, что «никаких сбоев или задержек при вводе данных нет»

Председатель YSK Йенер сообщил журналистам, что «на данный момент нет сбоев или задержек с вводом данных YSK». Он также сказал, что данные YSK мгновенно передаются политическим партиям.

22:45 — на президентских выборах подсчитано 87,6% голосов.

• Эрдоган: 50,01%

• Индже: 0,47% (выбыл)

• Кылычдароглу: 44,22%

• Оган: 5,30%

22:15 — на президентских выборах подсчитано подсчитано 82,54% голосов.

• Эрдоган: 50,30%

• Индже: 0,48% (выбыл)

• Кылычдароглу: 43,91%

• Оган: 5,31%

22:10 — Эрдоган в Твиттере назвал выборы «выражением демократической зрелости Турции».

Президент Эрдоган написал в Твиттере, что выборы «являются выражением демократической зрелости Турции».

«Несмотря на то, что выборы прошли в такой позитивной и демократической атмосфере, поспешное оглашение результатов в то время, когда еще продолжается подсчет голосов, было бы узурпацией национальной воли», — написал Эрдоган.

«Мы рады, что продолжающийся подсчет голосов отражает волю нашего народа. Прошу всех своих коллег и соратников не покидать урны для голосования до официального подведения итогов, что бы ни случилось», — добавил он.

22:00 — на президентских выборах подсчитано 79,45% голосов.

• Эрдоган: 50,50%

• Индже: 0,49% (выбыл)

• Кылычдароглу: 43,70%

• Оган: 5,31%

21:45 — на президентских выборах подсчитано 75,79% голосов.

• Эрдоган: 50,76%

• Индже: 0,50% (выбыл)

• Кылычдароглу: 43,43%

• Оган: 5,31%

21:45 — на парламентских выборах подсчитано 62,23% голосов.

• Народный альянс: 52,09%.

• Национальный альянс: 33,44%.

21:30 — на президентских выборах подсчитано 74,9% голосов.

• Эрдоган: 50,97%

• Индже: 0,50% (выбыл)

• Кылычдароглу: 43,22%

• Оган: 5,31%

21:15 — на президентских выборах подсчитано 70,4% голосов.

• Эрдоган: 51,23%

• Индже: 0,51% (выбыл)

• Кылычдароглу: 42,95%

• Оган: 5,31%

21:15 — на парламентских выборах подсчитано 49,85% голосов.

• Народный альянс: 53,25%

• Национальный альянс: 32,59%

21:00 — на президентских выборах подсчитано 65,7% голосов.

• Эрдоган: 51,44%

• Индже: 0,51% (выбыл)

• Кылычдароглу: 42,73%

• Оган: 5,32%

20:45 — на президентских выборах подсчитано 60,4% голосов.

• Эрдоган: 51,71%

• Индже: 0,52% (выбыл)

• Кылычдароглу: 42,45%

• Оган: 5,32%

20:30 — на президентских выборах подсчитано 54,8% голосов.

• Эрдоган: 51,96% • Индже: 0,53% (выбыл) • Кылычдароглу: 42,19% • Оган: 5,32%

20:30 — на парламентских выборах подсчитано 29,57% голосов.

• Народный альянс: 55,71%. • Национальный альянс: 30,57%

20:15 — на президентских выборах подсчитано 47,55% голосов:

• Эрдоган: 52,2%

• Индже: 0,5% (выбыл)

• Кылычдароглу: 41,9%

• Оган: 5,3%

20:00 — на президентских выборах подсчитано 43,7 процента голосов: • Эрдоган: 52,6%

• Индже: 0,5,% (выбыл)

• Кылычдароглу: 41,6%

• Оган: 5,4%

18:35 — снят запрет на обнародование результатов выборов

Высший избирательный совет Турции (YSK) снял запрет на обнародование данных обработки бюллетеней по состоянию на 18:30 по местному времени.

17:00 – голосование завершилось, стартовал подсчет голосов

Избирательные участки официально закрыты и начался подсчет голосов на президентских и парламентских выборах в Турции

16:22 — председатель YSK: «Пока негативных ситуаций не было»

Председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Йенер заявил, что голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва завершено и что пока негативных последствий для Совета не было. В письменном заявлении Йенер сообщил, что наблюдатель от партии и двое граждан скончались от сердечного приступа во время голосования в Турции, и выразил соболезнования родственникам погибших.

16:20 — Эрдоган покинул Стамбул и отправился в штаб-квартиру Партии справедливости и развития Корреспондент TRT World Эндрю Хопкинс находится в Анкаре в штаб-квартире Партии справедливости и развития и подчеркивает, что настроение в штабе спокойное, все ожидают первых результатов.

По словам Хопкинса, Эрдоган покинул Стамбул и вскоре ожидается в штаб-квартире партии.

Дипломатический корреспондент TRT World Хасан Абдулла говорит, что в штаб-квартире партии CHP настроение оптимистичное.

14:00 — ожидается, что явка избирателей превысит порог в 90%

Корреспондент TRT World Мустафа Фатих Явуз в Анкаре сообщил, что в Анкаре и в Турции в целом наблюдается высокая явка избирателей. В 1987 году она составляла 93,3 процента, а в 2018 году — 86,2 процента.

По словам Явуза, ожидается, что явка в этом году превысит 90-процентный порог. Голосование диаспоры также увеличилось с 50 процентов в 2018 году до 53 процентов в этом году.

13:30 — проголосовал 112-летний избиратель

Гуллу Доган, старейшая жительница Гюмюшхане, в свои 112 лет приняла решение воспользоваться своим избирательным правом вместе со своими детьми и внуками на местном избирательном участке. Несмотря на возможность проголосовать с помощью переносной урны для голосования, она решила лично присутствовать на выборах.

11:30 — проголосовал Синан Оган

Кандидат в президенты от Альянса АТА Синан Оган проголосовал в Анкаре вместе со своей женой Гекчен Оган. Он призвал граждан вместе отпраздновать выборы.

«Я желаю, чтобы эти выборы принесли процветание нашей стране и нашему народу. Я призываю всех наших граждан, пожалуйста, отдать свои голоса. Давайте проведем эти выборы вместе как мирное празднование. Я очень взволнован. Я благодарю всех».

11:30 — проголосовал президент Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал свой голос на президентских и парламентских выборах в стране.

«Процесс голосования продолжается по всей стране без каких-либо проблем. Наши граждане в регионе, пострадавшем от землетрясения, также голосуют с большим энтузиазмом. Мы также не столкнулись с какими-либо проблемами», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам после голосования в стамбульском районе Ускюдар. Он пожелал «хорошего будущего нашей стране и турецкой демократии».

11:00 — проголосовал кандидат от оппозиции Кылычдароглу

Председатель Народно-республиканской партии (СНР) и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу проголосовал на выборах. Кылычдароглу отдал свой голос в начальной школе Арджантин в Анкаре.

08:00 — в Турции открываются избирательные участки для голосования на президентских и парламентских выборах

В воскресенье утром в Турции открылись избирательные участки на президентские и парламентские выборы в стране. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган баллотируется на новый срок, в то время как кандидатами от оппозиции являются Кемаль Кылычдароглу от Национального альянса и Синан Оган от Альянса ATA

Ранее Верховный избирательный совет (YSK) объявил, что право голоса на выборах 14 мая имеют более 64 млн граждан, в том числе более 3 млн избирателей за рубежом. Избирательные участки закроются в 17:00 по местному времени, и вскоре после этого начнут поступать первые результаты.