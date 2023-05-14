В Дюздже избиратель прискакал верхом на лошади в одеянии янычара

В Дюздже избиратель прискакал верхом на лошади в одеянии янычара, а в Айдыне несколько человек пришли на участки в традиционной одежде своего региона, один из них даже облачился в костюм героя турецкого фольклора — Хадживата. В каких еще нарядах турки пришли на избирательные участки, в нашей подборке. #ВыборыВТурции #Турция #голосование #выборы #колорит #разнообразие #костюмы #национальныекостюмы #trtнарусском #trtrussian