ПОЛИТИКА
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Как выглядит сектор Газа после израильских атак
Это кадры из сектора Газа, который в последнюю неделю стал объектом ракетных ударов со стороны Израиля. В результате погибли 33 палестинца, десятки получили ранения. Израиль назвал эти атаки частью операции «Щит и стрела» в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа после гибели палестинца, объявившего голодовку в израильской тюрьме. Стороны договорились о прекращении огня в субботу при посредничестве Египта. #Газа #Израиль #атаки #конфликт #палестинцы #секторГаза #ракетныеУдары #погибшие #прекращениеОгня #международныеПосредники #trtнарусском #trtrussian
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15 мая 2023 г.
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