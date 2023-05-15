Как выглядит сектор Газа после израильских атак

Это кадры из сектора Газа, который в последнюю неделю стал объектом ракетных ударов со стороны Израиля. В результате погибли 33 палестинца, десятки получили ранения. Израиль назвал эти атаки частью операции «Щит и стрела» в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа после гибели палестинца, объявившего голодовку в израильской тюрьме. Стороны договорились о прекращении огня в субботу при посредничестве Египта. #Газа #Израиль #атаки #конфликт #палестинцы #секторГаза #ракетныеУдары #погибшие #прекращениеОгня #международныеПосредники #trtнарусском #trtrussian