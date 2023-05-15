ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Турция на выборах еще раз доказала свою приверженность демократии
Президент Турции назвал президентские и парламентские выборы 14 мая «великим праздником демократии», который прошел «в мире и спокойствии». Об этом Реджеп Тайип Эрдоган говорил на встрече со своими сторонниками в Анкаре. Президент также поблагодарил сограждан за рекордную явку на выборах. #ВыборыВТурции #Эрдоган #Турция #выборы #демократия #праздникДемократии #Анкара #явка #рекорд #trtнарусском #trtrussian
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15 мая 2023 г.
Истории
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