Эрдоган: Турция на выборах еще раз доказала свою приверженность демократии

Президент Турции назвал президентские и парламентские выборы 14 мая «великим праздником демократии», который прошел «в мире и спокойствии». Об этом Реджеп Тайип Эрдоган говорил на встрече со своими сторонниками в Анкаре. Президент также поблагодарил сограждан за рекордную явку на выборах. #ВыборыВТурции #Эрдоган #Турция #выборы #демократия #праздникДемократии #Анкара #явка #рекорд #trtнарусском #trtrussian