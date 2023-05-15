ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Самый мощный за последние 20 лет шторм обрушился на Мьянму
Ураган «Мокко» обрушился на Мьянму. По меньшей мере 5 человек погибли. Около 700 пострадали. Разрушены тысячи домов, отсутствуют электричество, связь и интернет. Сотни тысяч жителей эвакуировали из прибрежных районов. По данным метеорологов, это самый мощный за последние 20 лет шторм. Под ударом стихии также оказался Бангладеш. #Мьянма #Бангладеш #Мокка #ураган #бедствие #циклон
trtrussian / Others
15 мая 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us