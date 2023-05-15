Самый мощный за последние 20 лет шторм обрушился на Мьянму

Ураган «Мокко» обрушился на Мьянму. По меньшей мере 5 человек погибли. Около 700 пострадали. Разрушены тысячи домов, отсутствуют электричество, связь и интернет. Сотни тысяч жителей эвакуировали из прибрежных районов. По данным метеорологов, это самый мощный за последние 20 лет шторм. Под ударом стихии также оказался Бангладеш. #Мьянма #Бангладеш #Мокка #ураган #бедствие #циклон