ПОЛИТИКА
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Казахстан улучшит транспортное сообщение с помощью Китая
Казахстан надеется улучшить транспортное сообщение с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Вовлечение стран региона в этот проект будет обсуждаться на этой неделе на саммите Китай — Центральная Азия, который пройдет в китайском городе Сиань под председательством главы КНР Си Цзиньпина. На саммит также приедут президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. #Казахстан #Китай #ОдинПоясОдинПуть
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15 мая 2023 г.
Истории
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