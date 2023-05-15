Казахстан улучшит транспортное сообщение с помощью Китая

Казахстан надеется улучшить транспортное сообщение с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Вовлечение стран региона в этот проект будет обсуждаться на этой неделе на саммите Китай — Центральная Азия, который пройдет в китайском городе Сиань под председательством главы КНР Си Цзиньпина. На саммит также приедут президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. #Казахстан #Китай #ОдинПоясОдинПуть