Азербайджан и Армения договорились о железнодорожном коридоре в Нахичевань

14 мая в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве председателя Евросовета. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о позитивных шагах в нормализации отношений Баку и Еревана. По его словам, стороны смогли продвинуться в вопросе восстановления железнодорожного сообщения. Новая трехсторонняя встреча состоится в июле. #Евросовет #Азербайджан #Армения #переговоры #встреча