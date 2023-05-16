Полиция Канады сообщила, что власти КНР использовали как минимум еще два общественных центра в Монреале в качестве секретных «‎‎полицейских участков» для запугивания или преследования канадцев китайского происхождения.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра общественной безопасности Канады Марко Мендичино. Политик допустил, что подобных китайских участков в Канаде может быть и больше. «Я уверен, что [Королевская канадская конная полиция] предприняла конкретные действия, чтобы пресечь любое иностранное вмешательство в отношении этих так называемых «‎полицейских участков‎», и что, если появятся новые ‎«полицейские участки‎»‎ и так далее, они будут продолжать принимать решительные действия в будущем», — заявил Мендичино в интервью канадскому телеканалу CTV.

Центры в Монреале, втором крупнейшем городе страны после Торонто, полиция обнаружила еще в марте. Прокуратура страны начала проверку.

По данным Reuters, несмотря на то, что власти Канады начали расследование, центры продолжают работать в обычном режиме.

Премьер Канады Джастин Трюдо ранее пообещал, что все подобные точки в стране будут закрыты. Китай отвергает существовании неких «‎‎полицейских участков», якобы связанных с Пекином, в других странах. В МИД страны их называют «сервисными центрами» для граждан, проживающих за границей.

В апреле ФБР США сообщило об обнаружении аналогичных китайских центров в Нью-Йорке. Прокуратура США арестовала двух мужчин по подозрению в том, что они управляли китайским «секретным полицейским участком» в китайском квартале Манхэттена.

Дипломатический кризис

Отношения Пекина и Оттавы ухудшаются последние несколько лет, однако наибольшего обострения они достигли в марте этого года на фоне обвинений в том, что КНР вмешивалась в канадские выборы.

Как ранее писал TRT на русском, канадские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают, что китайское правительство замышляло вмешательство в последние канадские выборы. Целью КНР было обеспечить переизбрание Трюдо и его Либеральной партии — она считается более мягкой по отношению к Китаю, чем конкурирующая Консервативная партия.

Все это привело к тому, что кабинет Трюдо столкнулся с растущим давлением оппозиционных партий, требующих расследовать предполагаемое вмешательство Китая в выборы. Даже законодатели от Новой демократической партии — которые поддерживают правительство меньшинства Трюдо — выступили за‎ то, чтобы тщательно расследовать действия Пекина в стране.

Трюдо в ответ на обвинения признал, что Китай действительно пытался вмешаться в голосование в 2019 и 2021 годах, но это никак не повлияло на результат выборов. Его правительство назначило специального следователя для изучения этого вопроса. Китай отвергает любые обвинения во вмешательстве в дела Канады.

В начале мая страны выслали дипломатов по принципу «око за око». 8 мая правительство Канады объявило китайского дипломата Чжао Вэя из генерального консульства КНР в Торонто персоной нон грата. Его подозревают в запугивании члена местного парламента, известного своими критическими высказываниями в адрес Китая.

Как уточняет Reuters, речь идет о члене оппозиционной Консервативной партии Канады Майкле Чонге — его семья проживает в Гонконге. В 2021 году КНР ввела против него санкции после того, как канадский парламент признал геноцидом положение уйгурского населения в Китае. МИД КНР выразил канадской стороне решительный протест и 9 мая объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд.