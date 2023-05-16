Полиция Канады сообщила, что власти КНР использовали как минимум еще два общественных центра в Монреале в качестве секретных «полицейских участков» для запугивания или преследования канадцев китайского происхождения.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра общественной безопасности Канады Марко Мендичино. Политик допустил, что подобных китайских участков в Канаде может быть и больше. «Я уверен, что [Королевская канадская конная полиция] предприняла конкретные действия, чтобы пресечь любое иностранное вмешательство в отношении этих так называемых «полицейских участков», и что, если появятся новые «полицейские участки» и так далее, они будут продолжать принимать решительные действия в будущем», — заявил Мендичино в интервью канадскому телеканалу CTV.
Центры в Монреале, втором крупнейшем городе страны после Торонто, полиция обнаружила еще в марте. Прокуратура страны начала проверку.
По данным Reuters, несмотря на то, что власти Канады начали расследование, центры продолжают работать в обычном режиме.
Премьер Канады Джастин Трюдо ранее пообещал, что все подобные точки в стране будут закрыты. Китай отвергает существовании неких «полицейских участков», якобы связанных с Пекином, в других странах. В МИД страны их называют «сервисными центрами» для граждан, проживающих за границей.
В апреле ФБР США сообщило об обнаружении аналогичных китайских центров в Нью-Йорке. Прокуратура США арестовала двух мужчин по подозрению в том, что они управляли китайским «секретным полицейским участком» в китайском квартале Манхэттена.
Дипломатический кризис
Отношения Пекина и Оттавы ухудшаются последние несколько лет, однако наибольшего обострения они достигли в марте этого года на фоне обвинений в том, что КНР вмешивалась в канадские выборы.
Как ранее писал TRT на русском, канадские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают, что китайское правительство замышляло вмешательство в последние канадские выборы. Целью КНР было обеспечить переизбрание Трюдо и его Либеральной партии — она считается более мягкой по отношению к Китаю, чем конкурирующая Консервативная партия.
Все это привело к тому, что кабинет Трюдо столкнулся с растущим давлением оппозиционных партий, требующих расследовать предполагаемое вмешательство Китая в выборы. Даже законодатели от Новой демократической партии — которые поддерживают правительство меньшинства Трюдо — выступили за то, чтобы тщательно расследовать действия Пекина в стране.
Трюдо в ответ на обвинения признал, что Китай действительно пытался вмешаться в голосование в 2019 и 2021 годах, но это никак не повлияло на результат выборов. Его правительство назначило специального следователя для изучения этого вопроса. Китай отвергает любые обвинения во вмешательстве в дела Канады.
В начале мая страны выслали дипломатов по принципу «око за око». 8 мая правительство Канады объявило китайского дипломата Чжао Вэя из генерального консульства КНР в Торонто персоной нон грата. Его подозревают в запугивании члена местного парламента, известного своими критическими высказываниями в адрес Китая.
Как уточняет Reuters, речь идет о члене оппозиционной Консервативной партии Канады Майкле Чонге — его семья проживает в Гонконге. В 2021 году КНР ввела против него санкции после того, как канадский парламент признал геноцидом положение уйгурского населения в Китае. МИД КНР выразил канадской стороне решительный протест и 9 мая объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд.