Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, независимо от результата, победителем знаковых выборов в Турции стала «турецкая демократия и турецкая нация».

«Мы уважаем волю нации, проявленную через избирательную урну», — написал Эрдоган в Twitter в понедельник, на следующий день после выборов 14 мая.

По его словам, он верит, что его альянс одержит победу во втором туре выборов 28 мая, собрав больше голосов.

«Как политик, никогда не отклонявшийся от курса и воли народа, я уважаю волю избирателей Турции. Мы полны решимости продолжить усилия и 28 мая доказать народу свою ответственность. Уверен, что по итогам голосования 28 мая мы превысим показатели выборов 14 мая, и тем самым добьемся исторического успеха. Уже с сегодняшнего дня мы начинаем работу по подготовке к голосованию 28 мая в свете концепции Столетие Турции. Мы стремимся заручиться голосами всех избирателей, вне зависимости от политических взглядов», — отметил президент. Предоставив Народному альянсу большинство мест в турецком парламенте на воскресных выборах, турецкий народ подтвердил «доверие и веру в нас и наш альянс», добавил Эрдоган.

Ранее 15 мая глава Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Йерен заявил, что 28 мая Турция проведет второй тур президентских выборов после того, как ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства на голосовании 14 мая.

Йенер уточнил: первый тур голосования закончился тем, что ни один из кандидатов не смог преодолеть требуемый 50% барьер, но Эрдоган лидировал, набрав 49,51% голосов.

Его ближайший конкурент Кемаль Кылычдароглу, председатель главной оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) и единый кандидат от шестипартийного оппозиционного Национального альянса, набрал 44,88% голосов. Эрдоган и Кылычдароглу встретятся во втором раунде 28 мая.

Между тем Синан Оган из Альянса АТА получил 5,17%. Мухаррем Индже, который отказался от участия в президентской гонке за несколько дней до выборов, когда уже были напечатаны бюллетени, получил 0,44%, добавил глава YSK.

По словам Йенера, явка избирателей составила 88,92%, при этом явка граждан Турции за границей составила 52,69%. Глава совета отметил, что YSK продолжает вводить данные о 35 874 бюллетенях, поданных за границей.