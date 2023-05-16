В конце апреля в Боготе по инициативе президента Колумбии Густаво Петро состоялась международная конференция по Венесуэле. Участники — представители 19 стран, в том числе Аргентины, Бразилии, Мексики, США, Турции, ЮАР, Норвегии, Испании, Франции и Великобритании. На встрече также присутствовал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а от США — первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

Даже президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал проведение конференции, а журнал Newsweek со ссылкой на представителя официального Каракаса сообщал, что в Боливарианской республике рассчитывают добиться от Вашингтона смягчения удушающих санкций. По словам неназванного чиновника, делегаты от Венесуэлы направлялись на конференцию в надежде «на позитивный диалог в поисках путей продвижения вперед и снятия односторонних санкций США».

Драма на фоне

Параллельно с сообщениями о проведении встречи в Боготе в СМИ появились заголовки о том, что бывший американский протеже Гуайдо пешком пересек колумбийско-венесуэльскую границу, чтобы встретиться с делегатами конференции. Однако власти Колумбии заявили, что не приглашали Гуайдо на встречу и даже обязали его покинуть территорию страны, и тогда он отправился в США.

Позднее президент Петро пояснил, что выезд бывшего лидера оппозиции Венесуэлы в США через Колумбию был заранее согласован, сведения о высылке политика из страны не соответствуют действительности. Госдеп США подтвердил заявления лидера Колумбии и добавил, что американские дипломаты в сотрудничестве с колумбийскими властями помогли Гуайдо добраться до Майями.

Есть ли движение вперед?

В целом, надежды Каракаса на конференцию оправдались. Как заявил по итогам мероприятия хозяин конференции, глава МИД Колумбии Альваро Лейва, участники встречи действительно коснулись вопроса смягчения санкционного давления.

«Была выявлена общая позиция по следующим вопросам. Во-первых, о необходимости установления графика проведения выборов, который позволил бы провести свободное, прозрачное голосование с гарантиями для всех политических деятелей в Венесуэле. Во-вторых, что шаги, согласованные к удовлетворению сторон, должны реализовываться параллельно со снятием различных санкций», — сказал колумбийский министр по итогам.

По его словам, участники конференции также отметили необходимость «ускорения работы по единому трастовому фонду для финансирования гуманитарных расходов в Венесуэле». О его создании правительство и оппозиция Венесуэлы договорились в ноябре прошлого года в Мехико. Предполагается, что на эти расходы будет направлена часть замороженных зарубежных активов Венесуэлы.

Шаги навстречу?

Высказался также и американский представитель, чье присутствие, по мнению американских СМИ, стало демонстрацией того, что президент США Джо Байден услышал просьбы колумбийского коллеги Петро об ослаблении и постепенном снятии санкций. Как сообщило агентство Bloomberg Файнер в ходе общения с журналистами в Боготе заявил, что Вашингтон «не хочет вечных санкций, а хотел бы видеть Венесуэлу процветающей».

«Мы более чем готовы сократить ограничительные меры, а впоследствии и вовсе снять, но это требует конкретных и существенных шагов и проведения свободных и честных выборов», — сказал он.

Некоторые шаги в этом направлении США все-таки уже предпринимали, но были ли они связаны с «шагами по направлению к демократизации»?

В частности, в ноябре 2022 года Министерство финансов США выпустил лицензию, разрешающую компании Chevron и ее дочерним предприятиями добывать нефть в Венесуэле. Тогда министерство объяснило это тем, что подобный шаг «облегчит страдания венесуэльского народа и поддержит восстановление демократии».

Эксперты указывали, что происходило это на фоне общих попыток США добиться увеличения поставок нефти на мировой рынок, чтобы снизить цены на топливо после неудачных усилий убедить ОПЕК+ нарастить добычу. Примечательно также, что шаг навстречу Каракасу был сделан за неделю до 5 декабря — дедлайна, когда страны G7 и Евросоюз должны были определиться с потолком цен на российскую нефть.

В январе 2023 года, агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило о выдаче Минфином США генеральной лицензии властям Тринидада и Тобаго, которая разрешает им разрабатывать крупное газовое месторождение, расположенное в территориальных водах Венесуэлы. Это исключение позволило островному государству, крупнейшему в Латинской Америке экспортеру сжиженного природного газа, возобновить деловые контакты с подсанкционной венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA по газовому месторождению Dragon.

Сообщалось также, что вопрос такого рода исключений обсуждала вице-президент США Камала Харрис с «лидерами стран Карибского бассейна, которые ясно дали понять, что предоставление этой конкретной лицензии поможет обеспечить их энергетическую безопасность и снизить зависимость региона от энергоресурсов из других стран, включая Россию».

Предостережения Москвы

Россия также не остается в стороне от политико-экономических процессов в Латинской Америке. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров совершил турне по региону, в ходе которого также посетил Боливарианскую республику. Министр был принят Мадуро и провел встречу с коллегой Иваном Хилем Пинто.

На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать обещания США ослабить санкции, сказал: «Всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения».

Со своей стороны он пообещал делиться опытом ухода от их влияния санкций.

«Я убежден, что пригодится венесуэльским друзьям и наш опыт, потому что уж по количеству санкций мы сейчас чемпионы мира и опыт мы накапливаем быстро. Так что будем делиться с венесуэльскими коллегами», — указал тогда глава МИД России.